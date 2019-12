Pochissime ore fa, Lorella Boccia ha dato uno splendido annuncio a sorpresa su Instagram: la ballerina è letteralmente pazza di gioia.

Ne sono passati di anni da quando, per la prima volta, Lorella Boccia si è presentata sul palco di Amici in vesti da ballerina. Eppure, la maturità professionale della giovane napoletana è stata davvero clamorosa. Non soltanto, badate bene, a livelli artistici. E, quindi, nella danza. La ballerina, infatti, ne ha fatta di strada in quest’ambito. Ma anche a livello ‘televisivo’. Da un paio di anni, infatti, la bella Lorella è diventata a tutti gli effetti anche una conduttrice di successo. Il suo curriculum vanta la conduzione del daytime del talent su Real Time. E anche di Rivelo, programma del medesimo canale che mette completamente a nudo alcuni personaggi televisivi. Ecco. A tal proposito, pochissime ore fa, la moglie di Niccolò Presta ha dato un bellissimo annuncio a sorpresa. Ecco di che cosa parliamo.

Lorella Boccia, magnifico annuncio a sorpresa: la ballerina non vede l’ora

Per la prima volta in assoluto, Lorella Boccia si è cimentata in una veste completamente nuova per lei. Non soltanto, insieme a Marcello Sacchetta, ha presentato il daytime di Amici. Ma, completamente da sola, è stata al timone di Rivelo. Il programma di Real Time dove diversi personaggi dello spettacolo si sono messi a nudo durante le loro imperdibili interviste. Sarà per questo motivo che, oltre alla smisurata bellezza, spontaneità e semplicità della campana, lo show ha riscosso un successo davvero spropositato. Tanto da programmare, addirittura, una seconda edizione. Ecco. È proprio in merito a questo che, pochissime ore fa, la bella ballerina campana ha fatto uno splendido annuncio a sorpresa. In compagnia al suo collega di lavoro, Lorella ha svelato la data della prima puntata del programma.

Ecco. La prima puntata di Rivelo andrà in onda i 19 Dicembre. Insomma, la data si avvicina, ma chi saranno i primi ospiti? Ve lo sveleremo!