Alessia Marcuzzi, spiacevole ‘incidente’ dietro le quinte de Le Iene Show a pochi istanti dalla puntata

Poco prima di iniziare la puntata di questa sera de Le Iene Show, Alessia Marcuzzi è stata protagonista di uno spiacevole incidente dietro le quinte.

Finalmente ci siamo. Dopo una settimana precisa, Alessia Marcuzzi e Nicola Savino sono al timone di una nuova puntata de Le Iene Show. Dopo la sorprendente puntata di martedì scorso, il duo del programma di Davide Parenti è pronta a regalare, ai suoi milioni di telespettatori, emozioni davvero uniche e, soprattutto, dei servizi giornalistici davvero impensabili. E, sebbene l’appuntamento di questa sera sia iniziato da pochissimo, possiamo dire che non sono state affatto deluse le aspettative dei loro accaniti sostenitori. Non soltanto in termini ‘televisivi’, sia chiaro. Anche perché, ancora una volta, con la sua smisurata bellezza, la bella Alessia ha lasciato tutti senza parole. A proposito, sapete che, pochi istanti prima di entrare in diretta, la Marcuzzi è stata protagonista di uno spiacevole ‘incidente’? No? Tranquilli, vi raccontiamo tutto noi nel minimo dettaglio.

Alessia Marcuzzi, ‘incidente’ dietro le quinte de Le Iene Show: rischia di cadere

Il look di questa sera di Alessia Marcuzzi, come tutte le altre puntate, è davvero fenomenale. Con questo fantastico vestito monospalla bianco con richiami neri, la conduttrice romana è davvero strepitosa. Certo, ne siamo abituati. Soltanto pochissime settimane fa, infatti, l’abbiamo vista con un vestito davvero molto corto, oppure con un outfit vintage che, in un batter baleno, ha conquistato tutti. Eppure, con questo look di questa sera, Alessia si è davvero superata. A proposito, come dicevamo precedentemente, sapete cosa le è accaduto pochi istanti prima di essere in diretta televisiva? Dietro le quinte de le Iene Show, la conduttrice è stata protagonista di uno spiacevole ‘incidente’. Niente di grave, sia chiaro. Piuttosto, mentre Alessia, insieme a Nicola Savino, faceva la passerella prima di entrare in puntata, ha perso leggermente l’equilibrio dopo una piroette un po’ troppo ‘violenta’:

Ve l’avevamo detto, non è successo nulla di grave. Piuttosto, la veemenza di Alessia nel girare le stava facendo perdere l’equilibrio. Rischiando, così, di cadere. Fortunatamente, però, nulla è accaduto. Anzi, resasi conto dell’inconveniente, la Marcuzzi ha sfoderato uno dei suoi migliori sorrisi.