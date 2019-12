Pochissime ore fa, Serena Enardu ha raccontato ai suoi followers di un’esperienza da brividi vissuta dal dottore, ma non solo: ecco cosa dichiara.

È sempre molto attiva sul suo profilo social, Serena Enardu. Già in diverse occasioni, infatti, vi abbiamo raccontato di quando, tramite alcune Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne informa i suoi followers su quanto le accade durante la giornata. Non soltanto, quindi, riflessioni riguardanti la sua vita privata e salute, ma anche spiacevole episodi, ‘particolari’ retroscena sul suo rapporto con sua madre, piccole disavventure casalinghe. Insomma, il social network è, per la bella sarda, una sorta di diario segreto ‘virtuale’. È proprio per questo motivo che, quindi, la giovane Enardu non poteva fare a meno di raccontare ai suoi fan di un’esperienza da ‘brividi’ vissuta ieri pomeriggio, insieme a suo figlio Tommaso, dal dottore. Pensate, talmente da brividi che lei stessa l’ha definita una vera e propria tortura. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Serena Enardu, esperienza da brividi dal dottore e poi l’amara scoperta

Una cosa è certa: Serena Enardu ha vissuto un’esperienza da brividi dal dottore nel pomeriggio di ieri. Come raccontato dalla diretta interessata attraverso alcune sue recenti Instagram Stories, ieri l’ex tronista di Uomini e Donne ha accompagnato suo figlio Tommaso dall’otorino per un problema all’orecchio che, nei giorni scorsi, ha avvertito. Trovandosi, quindi, da uno specialista, Serena ha chiesto se ci fosse delle medicine ayuverdiche per curare l’emicrania. Immediata è stata la reazione del dottore che, per constatare quando affermato dalla sarda, l’ha sottoposta ad una ‘particolare’ visita medica. A partire, quindi, dal naso, dalle orecchie ed, infine, dalla lingua. “Non contento della tortura, me l’ha acchiappata e mi ha infilato una cosa in gola fino a farmi vomitare”, dichiara Serena.

Insomma, un’esperienza davvero ‘impressionante’. Ma che, a quanto pare, le è servita. Subito dopo la visita, infatti, l’ex tronista fa un’amara scoperto. Da quanto dichiarato, ha problemi all’esofago, setto nasale deviato ed, infine, un eccesso di stress.