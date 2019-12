Pochissime ore fa, Elodie ha pubblicato un favoloso e sbalorditivo video in intimo: subito dopo è apparso il commento inaspettato di Marracash.

Da quando è terminato il suo percorso ad Amici, Elodie ha cavalcato l’onda del successo. Non soltanto per la sua bravura e per la sua grinta, ma anche per la sua smisurata bellezza. Se da una parte, infatti, la giovane cantante è autrice di veri e propri tormentoni. Tra cui ‘Margarita’, ‘Tutta Colpa Mia’ e tanti ma tanti altri ancora; dall’altra, poi, la romana vanta di un fascino e di una eleganza davvero più unica che rara. Ne abbiamo avuta testimonianza queste’estate. Quando, insieme a Diletta Leotta, si sono lasciate immortalare in foto davvero incredibili. Ma ne abbiamo avuto conferma qualche giorno fa. Quando, con un’incredibile foto in intimo di pizzo, Elodie ha lasciato tutti senza parole. E lo ha fatto anche pochissime ore fa. Perché? Semplice: ha pubblico un intero video in biancheria intima. Suscitando la reazione dei suoi più affezionati fan. E non solo.

Elodie, il video in pizzo infiamma i followers: spunta il commento di Marracash

Data la sua smisurata bellezza e, soprattutto, bravura, Elodie è stata scelta come testimonial di una nota azienda che produce biancheria intima. Ne abbiamo avuto la prova qualche giorno fa. Quando, con un’incantevole foto in intimo di pizzo nero, la giovane cantante ha mostrato una parte inedita di sé ai suoi followers. Tuttavia, ne abbiamo conferma qualche ora fa. Quando, con un incredibile video completamente in biancheria intima, la romana ha letteralmente lasciato tutti senza parole. Badate bene, non soltanto i suoi fan. Che, com’è giusto che sia, non si perdono alcun tipo di aggiornamento riguardo la loro beniamina. Ma anche il suo fidanzato Marracash. Ma procediamo con ordine. E cerchiamo di capire dapprima di cosa parliamo:

È o non è formidabile in questo video Elodie? Decisamente si! E non lo testimoniano i commenti e likes giunti a corredo del post, ma anche il ‘particolare’ commento di Marracash:

Come dire? ‘Breve, ma conciso’, no?