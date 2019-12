Chiara Ferragni risponde alla nota del Codacons: il comunicato ufficiale

Dopo la note ufficiale emanata dal Codacons riguardo alla partecipazione di Chiara Ferragni a Sanremo 2020, l’influencer ha deciso di rispondere.

In questi ultimi giorni, Chiara Ferragni ha i riflettori puntati addosso. Non soltanto per il suo lavoro da influencer e per la sua bellezza, ma anche per la sua ipotetica partecipazione al Festival di Sanremo 2020. In un nostro recente articolo, infatti, vi avevamo parlato che, secondo il quotidiano Il Messaggero, insieme a Diletta Leotta, la moglie di Fedez sarebbe stata presente sul palco dell’Ariston in occasione della manifestazione musicale. Nulla di certo, sia chiaro. Eppure, appena diffusa la notizia sul web, il Codacons ha deciso di esprimere tutto il suo dissenso in merito. Tramite una nota ufficiale, l’associazione ha fatto sapere che, qualora la notizia fosse stata vera, avrebbe sporto immediatamente denuncia. Ecco, però, cosa è accaduto pochissime ore fa.

Chiara Ferragni contro il Codacons: il comunicato ufficiale

In questa nota ufficiale, il Codacons ha espresso letteralmente il suo dissenso su un’ipotetica partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo. Secondo l’associazione, infatti, la presenza dell’influencer sul palco dell’Ariston non sarebbe adatta ad una manifestazione di tale portata. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, tramite un comunicato ufficiale su TBS Crew Srl, la giovane moglie di Fedez ha deciso di rispondere a tali dichiarazioni. Non solo, infatti, l’influencer avrebbe dichiarato di non capire affatto per quale motivo il Codacons abbia fatto tale affermazioni. Che, stando a quanto scritto anche dall’Instagram Stories, potrebbe apparire diffamatorie. Ed, addirittura, potrebbero diffondere delle informazioni errate sulla sua persona. Ma non solo. Perché, all’affermazione del Codacons di essere stata denunciata in diverse occasioni per un uso inappropriato dell’immagine di suo figlio sui social, la Ferragni invita l’associazione a presentare delle prove. Dal momento che, ancora una volta, sono delle vere e proprie illazioni.