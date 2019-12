Dopo la notizia ufficiale della partecipazione di Rita Rusic al Grande Fratello Vip, sono stati svelati altri nomi di due probabili concorrenti: chi sono.

Mancano pochi mesi e, finalmente, assisteremo alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. La quarta, per essere precisi. Ma, soprattutto, la prima senza Ilary Blasi. La giovane e bella romana, infatti, dopo ben tre edizioni di eccezionale conduzione della versione celebrity del famoso reality di Canale 5, ha ceduto al posto ad Alfonso Signorini. Ebbene si. Da febbraio 2020, quindi, potremo vedere il famoso giornalista ed opinionista televisiva nei panni di presentatore del programma. Ecco. Assodato, dunque, il nome del conduttore e della prima concorrente, resa nota tra l’altro qualche ora fa, chi saranno gli altri inquilini della casa? Ecco. Stando ad alcune indiscrezioni lanciate dal web, sembrerebbe che, nelle ultime ore, siano stati fatti i nomi di altri due probabili gieffini. Ecco di chi parliamo.

Grande Fratello Vip, svelati i nomi di altri due probabili concorrenti: ecco chi sono

Dopo l’ufficialità della partecipazione al Grande Fratello Vip di Rita Rusic, chi saranno gli altri concorrenti che entreranno nella casa più spiata d’Italia? Beh, per il momento, non c’è nulla di certo. Eppure, stando ad alcune indiscrezioni lanciate sul web, sembrerebbe che, nelle ultime ore, siano stati i fatti i nomi di altre due probabili concorrenti. Di chi parliamo? Di Ada Alberti. E, rullo di tamburi, di Loredana Lecciso. Ebbene si. Secondo Dagospia e Tv Blog sarebbero proprio queste due donne dello spettacolo, tra l’altro molto amate ed apprezzate dal pubblico italiano, a poter varcare la famosa soglia della porta rossa. Ovviamente, sia chiaro, per il momento non c’è nulla di certo. Si tratterebbe, infatti, di voci di corridoio, di indiscrezioni. La domanda, però, adesso sorge spontanea: se la notizia risultasse essere vera, a voi piacerebbe avere le due donne nella casa del Grande Fratello Vip?