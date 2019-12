“Hai mai ricevuto proposte ‘proibite’ per poter fare un provino?”, la risposta di Taylor Mega alla domanda di un suo followers lascia tutti senza parole, ecco cos’ha raccontato.

Taylor Mega è sicuramente una delle influencer più seguite del momento. Oltre ad essere famosissima sui social, dove conta ben 2 milioni e 200mila followers circa, ultimamente Taylor si vede sempre di più in tv, in particolare nei programmi di Barbara D’Urso, che la invita spesso da quando ha fatto un collegamento in diretta dall’Egitto a ‘Live – Non è la D’Urso’ ed era visibilmente brilla, il che ha fatto divertire il pubblico. Inoltre Taylor è una persona senza peli sulla lingua, e spesso sui social risponde alle domande dei fan senza filtri, raccontandosi a 360 gradi. Poco fa ha ricevuto una domanda ‘particolare’ da un follower, che le ha chiesto se abbia mai ricevuto proposte ‘indecenti’ sul lavoro: la sua risposta ha lasciato tutti senza parole, ecco cosa ha detto.

Taylor Mega, la risposta ai fan spiazza: “Hai mai ricevuto proposte ‘indecenti’ sul lavoro?”

Taylor Mega spesso e volentieri risponde alle domande dei fan su Instagram. L’influencer ha un rapporto molto aperto con i suoi followers e le piace ‘dialogare’ con loro e soddisfare tutte le loro curiosità. Poco fa uno dei suoi sostenitori le ha fatto una domanda molto precisa: “Hai mai ricevuto proposte ‘hard’ per un provino o per un lavoro?”, la risposta di Taylor ha lasciato tutti senza parole.

La risposta di Taylor è molto chiara, non le è mai capitato di ricevere proposte ‘indecenti’ sul lavoro, cosa che spesso è successa a belle donne come lei. Il motivo, secondo Taylor, è che lei, con la sua personalità, mette in soggezione gli uomini. La sincerità dell’influencer, come sempre, spiazza. Voi siete d’accordo con lei?

