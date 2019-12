Serena Enardu, leggins trasparente in palestra: lato b in bella mostra, si vede un po’ troppo

Pochissime ore fa, Serena Enardu ha pubblicato una foto con un leggins da palestra molto trasparente: con il Lato B in bella vista, si vede un po’ troppo.

Sa sempre come sorprendere i suoi sostenitori, Serena Enardu. Lo ha fatto anche pochissime ore fa. Quando, durante la sua dura seduta d’allenamento, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciata immortalare con indosso un leggins davvero molto trasparente. Siamo abituati ad ammirare la sua smisurata bellezza, è vero. Pochissime settimane fa, infatti, vi avevamo parlato di un incidente ‘piccante’ di cui era stata vittima. Adesso, invece, vi parleremo di questa ‘particolare’ foto che, dato il suo Lato B in bella mostra, ha suscitato l’interesse immediato dei suoi sostenitori. E non solo. Siete curiosi di sapere di che cosa parliamo nel dettaglio? Tranquilli, vi sveleremo ogni minima cosa.

Serena Enardu, leggins super trasparente: si vede un po’ troppo

Si sta rimettendo in forma, Serena Enardu. Dopo aver confessato di aver perso, dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip e dopo la fine della sua storia d’amore con Pago, all’incirca 6 kg, l’ex tronista di Uomini e Donne sta facendo di tutto per ritornare in gran forma. Non soltanto lo testimoniano le sue dichiarazioni su Instagram. Di cui costantemente rende partecipi i suoi fan. Ma ce ne danno conferma anche le dure e continue sedute in palestra. È proprio durante una di essa, come dicevamo precedentemente, che, pochissime ore fa, la giovane Enardu si è lasciata immortalare. Tuttavia, a catturare l’attenzione di tutti dello scatto in questione è un dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

Da come si può chiaramente vedere, il leggins indossato in palestra è davvero trasparente. Per questo motivo, data la ‘particolare’ visuale della foto, si intravede un po’ troppo. Com’è giusto che sia, quindi, lo scatto ha catturato l’immediata attenzione dei suoi fan. Non a caso, davvero numerosi sono i commenti di chi non fa altro che apprezzare lo scatto ed, ovviamente, le forme dell’ex tronista.

Non tutti hanno apprezzato lo scatto

Se da una parte, come riportato sopra, c’è chi apprezzato lo scatto in questione, inondando Serena di commenti più che positivi; dall’altra c’è chi, invece, l’ha ampiamente criticata. Ecco alcuni commenti che lo testimoniano: