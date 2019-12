Fedez, la clamorosa rivelazione nel corso di un’intervista: “Ho scoperto che sono a rischio sclerosi multipla”, il suo racconto è da brividi.

Non deve affatto essere un momento facile per Fedez. Dopo le polemiche di queste settimane con il cantante di Tiziano Ferro, che lo ha accusato di bullismo e omofobia per il testo di una sua vecchia canzone e sembra non voler accettare le sue scuse, il rapper ha fatto una clamorosa confessione nel corso di un’intervista per il programma ‘La Confessione’, condotta da Peter Gomez su Nove. L’intervento di Fedez andrà in onda questa sera, giovedì 5 dicembre, ma Il Fatto Quotidiano ha già diffuso alcune anticipazioni di quelle che sono state le parole del rapper. Fedez ha ‘confessato’ una cosa davvero molto delicata che riguarda la sua salute, ovvero che ha scoperto recentemente di rischiare la sclerosi multipla: ecco il suo racconto da brividi nel dettaglio.

Fedez, clamorosa confessione: “Rischio di avere la sclerosi multipla”, ecco le sue parole

Fedez è stato ospite del programma ‘La Confessione’, in onda su Nove e condotto da Peter Gomez. Nel corso della sua intervista, il rapper si è lasciato andare alla commozione nel raccontare un retroscena sconosciuto al pubblico, una vera e propria confessione, proprio come previsto dal programma. Il rapper ha spiegato che durante una risonanza magnetica che ha fatto ultimamente, ha scoperto di avere una cosa che si chiama demielinizzazione nella testa, ovvero una sindrome tipica di chi soffre di sclerosi multipla. Il rapper ha raccontato che i medici gli hanno detto che deve stare sotto controllo, perché questa cosa potrebbe tramutarsi, come anche no, in sclerosi multipla. “Questa scoperta mi ha fatto rivedere le mie priorità”, ha detto Fedez commosso, “Ho iniziato un percorso per migliorare e scegliere le mie battaglie”. Le sue parole sono davvero da brividi, e questa sera sarà possibile ascoltare la sua intervista per intero.