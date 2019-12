Durante una delle ultime puntate de La Prova del Cuoco, Claudio Lippi è apparso davvero spaventato per Elisa Isoardi: ecco cosa è successo.

È la vera e propria scoperta di questa edizione de La Prova del Cuoco, Claudio Lippi. Nonostante il buon milanese sia stato presente qualche anno fa nel medesimo cooking show di Rai Uno, soltanto da quest’anno è diventato la spalla destra di Elisa Isoardi. Instaurando, quindi, con la sua bella e amata collega un rapporto più unico che raro. In diverse occasioni, infatti, tra i due presentatori si sono verificati dei simpatici siparietti. Che, in un batter baleno, hanno suscitato momenti d’ilarità in tutto lo studio. Tuttavia, in una delle recenti puntata dello show, Claudio è apparso visibilmente ‘spaventato’ per la padrona di casa. Cosa sarà successo? Ve lo sveliamo immediatamente.

La Prova del Cuoco, Claudio Lippi ‘spaventato’ per Elisa Isoardi: cos’è accaduto

Il feeling che si è instaurato tra Claudio Lippi ed Elisa Isoardi a La Prova del Cuoco è più unico che raro. In diverse occasioni, infatti, ne abbiamo avuto ampia testimonianza durante le puntate del cooking show. Tuttavia, nell’appuntamento di inizio settimana del programma, il conduttore milanese si è mostrato visibilmente ‘preoccupato’ per la sua dolce collega. Non è accaduto nulla di grave, sia chiaro. Piuttosto, un ulteriore simpatico siparietto tra i due. Ma cos’è accaduto? Nella puntata di lunedì scorso, Elisa Isoardi si è mostrata in evidente difficoltà dinanzi ad una prelibatezza cucinata da una cuoca del programma. In una recente intervista, la conduttrice aveva svelato di aver messo su qualche chilo proprio perché è solita assaggiare i piatti cucinati in diretta. Proprio per questo motivo, ha deciso che, da quest’anno, si sarebbe limitata. Tuttavia, la ‘sofferenza’ con cui Elisa guarda certi piatti non può assolutamente passare inosservata. Nemmeno per il suo collega. Che, nella puntata di lunedì, ha esclamato: “Ho paura che possa buttarsi dentro non potendo assaggiare”. Sono proprio queste le parole che, com’è giusto che sia, hanno colpito e divertito davvero tutti.