Belen Rodriguez sul set fotografico super sensuale in abito da sposa: il vestito scivola giù, fan in delirio per la showgirl, “Donna libera”.

Belen Rodriguez non ha certo bisogno di presentazioni. Bellissima e super sensuale come poche, la showgirl e conduttrice argentina è amatissima dal pubblico, che in questo periodo la sta seguendo su Canale 5 con Tu si Que Vales, ed è anche molto seguita sui social, dove pubblica quasi tutto della sua vita quotidiana. Il profilo Instagram della conduttrice, infatti, pullula di foto e video che la ritraggono in situazioni ‘intime’ con il suo Stefano De Martino, o con il piccolo Santiago, ma anche in momenti di lavoro. Come è successo poco fa, quando Belen ha pubblicato uno scatto direttamente da uno shooting fotografico, nel quale indossa un abito da sposa. Quando il vestito scivola giù, lo scatto diventa irresistibile: scopriamolo insieme!

Belen Rodriguez sul set fotografico: l’abito da sposa scivola giù, la foto è irresistibile

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’argentina è super seguita e le sue foto diventano presto virali, perché mostrano tutta la sua innata sensualità. Poco fa la conduttrice ha pubblicato una nuova foto, che non ha certo deluso le aspettative dei suoi sostenitori. Lo scatto arriva direttamente da un set fotografico, da uno shooting in cui Belen è vestita con un meraviglioso abito da sposa. La foto ha fatto sognare i fan, che ovviamente sperano di rivederla al più presto in questa veste, magari per le seconde nozze con Stefano De Martino, delle quali si parla già da tempo.

Per ora, però, i suoi ammiratori dovranno accontentarsi delle foto vestita da sposa. In questo scatto in particolare, Belen è davvero divina. Quando l’abito scivola giù, la foto diventa a dir poco irresistibile, anche perché si vede bene il corpo mozzafiato dell’argentina, che ha una posa super sensuale. ‘Donna libera’, scrive Belen nella didascalia dello scatto, che ha fatto letteralmente impazzire Instagram.