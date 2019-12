Pochissime ore fa, Giulia De Lellis si è ‘arrabbiata’ con il suo compagno Andrea Iannone: ecco lo sfogo dell’influencer su Instagram.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis ed Andrea Iannone procede a gonfie vele. Nonostante facciano coppia fissa da pochissimi mesi, i due sembrano aver instaurato un feeling davvero pazzesco. Di cui, in diverse occasioni, ce ne danno ampia testimonianza sui social. Sul suo profilo, infatti, l’influencer romana è solita condividere ampi momenti dedicati al suo dolce compagno, alla loro vita di coppia e, perché no, anche qualche piccola ‘incomprensione’. Pochissime ore fa, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato delle Instagram Stories in cui è apparsa leggermente ‘arrabbiata’ con il pilota della MotoGp. Nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta, comunque, che la bella De Lellis ha voluto avere uno sfogo con i suoi followers. Ecco che cosa è accaduto.

Giulia De Lellis ‘arrabbiata’ con Andrea Iannone: ecco perché

Si avvicina il Natale. E così, come tanti altri Vip, anche Giulia De Lellis è pronta a comprare tutti i suoi addobbi per il suo primo albero con Andrea Iannone. È proprio per questo motivo che ieri pomeriggio, come raccontato dalla diretta interessata su Instagram, l’influencer avrebbe voluto iniziare a fare i primi acquisti. Avrebbe voluto, avete letto bene. Perché, da quanto si evince dallo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, prima di andare a fare shopping, il pilota della MotoGp ha voluto portare la sua fidanzata in un posto davvero ‘particolare’. Di cosa parliamo? Di un posto immenso e, soprattutto, ricco di macchine. Ecco. È proprio per questo motivo che, leggermente ‘arrabbiata’ con il suo compagno, Giulia ha voluto raccontare l’episodio ai suoi followers.

“Non so come finisco sempre in questi posti. Mi ‘incastra’ e mi porta sempre in questi posti”, dice Giulia sfogandosi con i suoi followers.

Per ulteriori news su Giulia De Lellis –> clicca qui