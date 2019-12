Beatrice Valli a ruota libera sulla gravidanza: l’ex corteggiatrice ha risposto alle domande dei fan, il sesso e il nome del nascituro non sono più un mistero, ecco cosa ha svelato.

Beatrice Valli e MArco Fantini hanno un amore che fa davvero sognare. Due bambini, il primo nato dalla relazione tra la Valli e Nicolas Bovi, e la seconda frutto del loro amore. Ora è in arrivo il terzo bebè. La notizia è stata resa ufficiale da poco, perché Beatrice ha preferito aspettare di essere sicura che tutto andasse bene, visti alcuni problemi che ha avuto nei mesi scorsi e che sembravano pregiudicare la possibilità di una gravidanza. Fortunatamente, però, le cose sono andate per il meglio, e la coppia ha potuto annunciare l’arrivo del nascituro. Poco fa l’ex corteggiatrice ha risposto alle domande dei fan sulla gravidanza, lasciandosi andare a una serie di rivelazioni e confessioni: ecco cosa ha svelato sul suo profilo Instagram.

Beatrice Valli parla su Instagram della sua gravidanza: sesso e nome del nascituro

Beatrice Valli ha risposto alle domande dei fan sulla sua terza gravidanza, dicendo che si tratta della più difficile per lei. L’ex corteggiatrice, infatti, ha raccontato di avere nausee continue, cosa che non le è accaduta così intensamente con gli altri due figli, e ha confessato di non sentirsi affatto al top. Nonostante questo, è ovviamente felicissima per la questa nuova vita che sta per arrivare e ha detto che presto, durante il baby shower, annuncerà il sesso del bebè, che già conosce da un po’.

Va detto, però, che in una delle risposte, Beatrice ha fatto quasi intendere che si tratta di un’altra femminuccia, perché alla curiosità di un fan su quanto figli volesse ancora, lei ha risposto che si fermerebbe qui, ma Marco vuole un maschietto a tutti i costi. Queste parole hanno fatto pensare che aspetti una femmina, anche se si tratta solo di supposizioni. Sul nome del nascituro, Beatrice ha detto che non ha dubbi. Tutto è già deciso, ma purtroppo per i fan, bisognerà aspettare ancora un pochino per scoprire tutto nel dettaglio.