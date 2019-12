Mara Venier, clamorosa gaffe su Instagram: “Mi piacerebbe se mi invitasse a Domenica Live”, la reazione della conduttrice spiazza

Pochissime ore fa, Mara Venier è stata protagonista di una clamorosa gaffe di un utente Instagram: ecco la reazione della conduttrice.

Questa, senza alcun dubbio, Mara Venier non se l’aspettava. Poche ore prima di iniziare questa incredibile puntata di Domenica In, la conduttrice veronese è stata protagonista di una clamorosa gaffe commessa da un suo fan social. Che, ovviamente, non è passata affatto inosservata. Badate bene, non soltanto agli occhi degli altri sostenitori della ‘zia d’Italia’, ma anche alla stessa diretta interessata. Pensate, la reazione della Venier di fronte a tale gaffe è stata davvero incredibile. Nel suo ‘stile’, insomma. Siete davvero curiosi di scoprire cosa è accaduto? Tranquilli, ve lo raccontiamo nel minimo dettaglio. Ecco cos’è successo.

Mara Venier, la gaffe di un utente Instagram: la sua reazione spiazza

È la vera e propria regina di Instagram, Mara Venier. In diverse occasioni, infatti, la conduttrice di Domenica In è stata protagonista di simpatici e divertenti siparietti con i suoi followers. Non soltanto quando, dopo aver pubblicato una foto con suo marito, ha dovuto rispondere per le rime ad un suo sostenitori, ma anche una settimana fa. Quando, dopo l’interruzione dell’esibizione di Gianna Nannini a Domenica In, la conduttrice ha sfogato la sua rabbia su Instagram. Ma non è finita qui. Perché, pochissime ore fa, la zia d’Italia è stata la protagonista di una clamorosa gaffe fatta da un suo accanito sostenitore social. Pensate, l’errore commesso dall’utente in questione non solo non è passato inosservato agli occhi degli altri followers, ma anche alla Venier non ha potuto fare a meno di rispondervi. Ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

“Mi piacerebbe se mi invitasse a Domenica Live”, recita il commento in questione. Beh, la gaffe è inutile sottolinearla. Tuttavia, immediata è stata la reazione della conduttrice di Domenica In. Che, senza troppi giri di parole, si è lasciata andare ad una risata.