Pochissime ore fa, Alessia Marcuzzi ha svelato tutta la verità riguardo alla presunta notizia del terzo figlio in arrivo: ecco cosa dice a riguardo.

In questi ultimi giorni, Alessia Marcuzzi ha fatto parecchio parlare di sé. Dopo l’ultima puntata della settimana scorsa de Le Iene Show, è stata lanciata sul web un’indiscrezione davvero clamorosa. Secondo cui si diceva che la conduttrice romana sarebbe stata incinta del terzo figlio. A farlo credere è stato un indizio che, durante la puntata dello show di Davide Parenti, non è assolutamente passato inosservato. Di cosa parliamo? Semplice! Di un pancino un po’ troppo pronunciato. Che, come dicevamo, a molti ha fatto pensare che la Marcuzzi fosse in attesa. A distanza di giorni, però, è la diretta interessata a dire tutta la verità. Tramite alcune sue recenti Instagram Stories, la conduttrice ha fatto chiaramente capire che…Ecco tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, terzo figlio in arrivo? Tutta la verità su Instagram

La storia d’amore tra Alessia Marcuzzi e Paolo Marchesi procede a gonfie vele. I due sono convolati a nozze 5 anni fa (da pochi giorni, infatti, hanno festeggiato il loro anniversario) e, da quel momento, non si sono più lasciati. Si amano alla follia, insomma. E, soprattutto, la conduttrice romana non perde mai occasione di poterlo dimostrare apertamente e pubblicamente. Chissà, per suggellare ancora di più questo loro rapporto è in arrivo un terzo figlio? Beh, è proprio questa notizia che, in questi ultimi giorni, sta circolando sul web. Ma sarà davvero così? A svelare ogni minima cosa ci pensa la diretta interessata. Che, con un’Instagram Stories abbastanza ‘eloquente’ ha chiaramente fatto capire se è incinta oppure no. Ecco di che cosa parliamo:

“Però qui (picchiettando con le mani la pancia) non c’è niente”, dice Alessia mettendo praticamente a tacere tutte le voci di questa sua presunta e terza gravidanza.