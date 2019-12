‘Live – Non è la D’Urso’, la gaffe di Barbara D’Urso con Chiara Nasti: momento di imbarazzo per la conduttrice, “Non avevo capito proprio niente”.

Barbara D’urso è in onda questa sera con un’altra scoppiettante puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’. Come ogni lunedì, la conduttrice ha incantato il suo pubblico con il look mozzafiato che ha scelto per la serata, e sta facendo divertire il pubblico con i tanti momenti della puntata, in cui si sussseguono tanti ospiti e non mancano scontri e scambi di idee a dir poco ‘infuocati’. Ma la serata non è facilissima per la conduttrice, che prima ha avuto un piccolo ‘incidente’ in diretta, rischiando di farsi anche parecchio male, e poi ha fatto una gaffe nei confronti dell’ospite Chiara Nasti, che non è certo passata inosservata: ecco cos’è successo, momento di ‘imbarazzo’ in studio.

Barbara D’urso, la gaffe con Chiara Nasti a ‘Live’: imbarazzo in studio

Barbara D’urso ha fatto una gaffe durante la diretta di ‘Live – Non è la D’urso’. Tutto è successo quando in studio sono arrivati gli influencer del web, tra cui Chiara Nasti e Taylor Mega, che hanno parlato dei loro guadagni esorbitanti, confrontandosi con alcuni vip che in questo momento sono in difficoltà economica. Il discorso è partito però con lo scherzo fatto da Le Iene a Chiara Biasi, durante il quale l’influencer ha fatto un’uscita che è stata molto criticata, dicendo che per 80mila euro lei non si alza nemmeno dal letto. Barbara D’urso l’ha definita ‘il caso della settimana’, poi, quando ha presentato gli ospiti, si è rivolta a Chiara Nasti pensando che si trattasse della Biasi.

Quando le è stato fatto notare che si stava sbagliando, la conduttrice è rimasta per un attimo in imbarazzo e poi si è subito ripresa, facendo una battuta. “Ho confuso le due Chiara, non ci ho capito proprio niente!”, ha detto, aggiungendo: “Ora mostriamo lo scherzo alla Blasi, o si chiama Biasi?” Insomma, Barbara D’Urso ha dimostrato di non conoscere benissimo le influencer, ma di certo ha mostrato come sempre la sua grande esperienza e capacità di uscire dai momenti di ‘imbarazzo’ in diretta.