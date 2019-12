Temptation Island, Ilaria Teolis ritrova l’amore: ecco chi è la sua nuova fiamma, dopo la rottura con il suo ex Massimo.

È stata una delle protagoniste più amate di Temptation Island 6: la sua storia con Massimo Colantoni ha appassionato milioni di telespettatori. Parliamo di Ilaria Teolis, che ne reality di Canale 5 ha conquistato il pubblico con la sua determinazione e il suo carattere deciso. La sua storia con Massimo, dopo il programma, non ha avuto lieto fine. I due hanno deciso di separarsi al termine del falò di confronto finale, chiudendo definitivamente la loro relazione. E se Massimo ha impiegato poco tempo a ritrovare l’amore, al fianco della tentatrice Sonia Onelli, Ilaria ha proseguito la sua vita da single. Questo almeno fino a poco fa. Sì, perché sui social ormai gli indizi sembrano essere sempre più chiari. Nella vita della bella Ilaria c’è un nuovo ragazzo! Scopriamo di più!

Temptation Island, Ilaria Teolis ritrova l’amore: gli indizi sui social

Ilaria Teolis ha ritrovato l’amore dopo Massimo Colantoni? Sembra proprio di sì! La protagonista di Temptation Island sembra aver trovato un nuovo amore, dopo l’esperienza nel reality di Canale 5. Negli ultimi giorni, nel profilo Instagram della bella Ilaria appaiono sempre più posto sdolcinati. Post in cui l’uomo ‘misterioso’ non viene mai mostrato del tutto, ma solo in alcuni dettagli. Come, ad esempio, in questa story postata da Ilaria qualche ora fa. Ecco uno screen:

Ebbene sì, la foto è inequivocabile. E dolcissima. Ilaria sembra aver ritrovato l’amore, dopo la rottura con Massimo, il suo ex con cui ha partecipato al reality dei sentimenti. Per ora, la ragazza non si espone completamente con la sua nuova fiamma. Ma, stando alle indiscrezioni trapelate sul web, il nuovo fidanzato della Teolis dovrebbe chiamarsi Andrea. In attesa di scoprire qualcosa in più sulla nuova coppia, non ci resta che fare i nostri migliori auguri a Ilaria!