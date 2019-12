Che rivoluzione di Amadeus, per Sanremo 2020 sono in arrivo ben dieci vallette: ecco i nomi delle celebrità scelte dal direttore artistico

La settantesima edizione del Festival di Sanremo è sempre più vicina. La prima puntata andrà in onda martedì 4 febbraio 2020 dal teatro Ariston. La finale, invece, è stata fissata per sabato 8 febbraio 2020. Il direttore artistico e conduttore, come sappiamo, sarà Amadeus. Insieme a lui ci saranno tantissimi ospiti non ancora annunciati, tra questi però figurerà sicuramente Fiorello. Grande sorpresa anche per quanto riguarda le vallette: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il direttore artistico avrebbe in mente una mega rivoluzione. Amadeus, infatti, sarebbe pronto a chiamare ben dieci celebrità ad affiancarlo, due per ogni serata.

Sanremo 2020 vallette: chi saranno?

Chi saranno le vallette del Festival di Sanremo 2020? Nelle ultime settimane sono circolati abbastanza nomi, altri addirittura smentiti. Secondo quanto riporta l’edizione de Il Corriere della Sera, saranno ben dieci le celebrità convocate dal direttore artistico per affiancarlo sul palco dell’Ariston. Tra queste ci sarebbero anche nomi importanti: da Simona Ventura ad Antonella Clerici, da Vanessa Incontrada a Monica Bellucci, fino a Georgina Rodriguez e Silvia Toffanin. La compagna di Ronaldo e la compagna di Pier Silvio Berlusconi sarebbero le vere e proprie sorprese di questa settantesima edizione. Nella lunga rosa di nomi non figurano Diletta Leotta e Chiara Ferragni. La moglie di Fedez, nelle scorse settimane, era più che una suggestione, ma quando il suo nome è uscito fuori è sorta una grossa polemica. È probabile che Amadeus abbia deciso di non dare adito alle critiche ed abbia cancellato dalla lista il nome della modella e influencer.

Per quanto riguarda i cantanti in gara, invece, sembra certa la presenza di Gabbani, di Masini, Elodie, Giordana Angi e molti altri ancora. Queste, però, sono tutte indiscrezioni e per tale motivo vanno prese con le pinze.