Pochissime ore fa, Stefano De Martino ha fatto un inaspettato annuncio su Instagram: le parole del ballerino napoletano spiazzano completamente.

Senza alcun dubbio, Stefano De Martino sta vivendo uno dei periodi più splendenti della sua vita. Non soltanto dal punto di vista sentimentale. Da quando il ballerino napoletano è riuscita a riavvicinarsi a Belen Rodriguez è decisamente più raggiante. Ma anche dal punto di vista lavorativo. Come raccontato in nostri recenti articoli, l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è diventato, a tutti gli effetti, uno dei conduttori più ricercati e desiderati degli ultimi tempi. Tuttavia, pochissime ore fa, Stefano ha fatto un clamoroso ed inaspettato annuncio su Instagram. Tramite alcune sue recente IG Stories, il bel marito della showgirl argentina ha reso partecipi i suoi followers di una novità davvero pazzesca. Che, senza alcun dubbio, li avrà completamente spiazzati. Di cosa parliamo? Ecco i dettagli.

Stefano De Martino, l’inaspettato annuncio su Instagram spiazza tutti

Mentre Belen Rodriguez si è recata a Roma per la diretta dell’ultima puntata e, quindi, della finalissima di Tu si que Vales, in onda questa sera su Canale 5, Stefano De Martino è rimasto a Milano insieme a suo figlio Santiago. E non solo. Perché, stando a quanto si evince da alcune sue recenti Instagram Stories, durante la giornata di oggi il ballerino napoletano è stato seriamente impegnato. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, il giovane napoletano ha condiviso con i suoi followers un annuncio davvero inaspettato. Che, come dicevamo precedentemente, avrà lasciato tutti senza parole. Ecco di che cosa parliamo:

“New office. New life”, scrive Stefano a corredo di questa inaspettata immagine. Ecco. Stando a quanto si può dedurre dallo scatto proposto, sembrerebbe che il ballerino campano sia in procinto di cambiare ufficio e, quindi, di iniziare una nuova vita. Un annuncio che, come dicevamo, avrà spiazzato tutti i fan della coppia.