Belen Rodriguez, durante la finale di “Tu si que vales”, si è lasciata andare ad una confessione ‘a sorpresa’ sul figlio Santiago: ecco le sue parole

Ieri sera è andata in onda la finale di Tu si que vales, programma di Canale 5 condotto da Belen Rodriguez con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. La giuria, composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, ha decretato vincitrice Enrica Musto. Oltre alla cantante però, anche Belen ha rubato la scena, monopolizzando l’attenzione dei telespettatori con un look veramente da urlo. La showgirl argentina si è lasciata andare anche ad alcune confessioni a sorpresa, una sul compagno Stefano De Martino e una sul figlio Santiago.

Belen Rodriguez, confessione ‘a sorpresa’ su Santiago

Durante la finale di Tu si que vales, l’attenzione, oltre che sui concorrenti, era tutta rivolta sulla conduttrice Belen. La Rodriguez è stata spesso beccata dalle telecamere mentre faceva delle confessioni abbastanza inaspettate. Una di queste, ad esempio, riguarda il figlio Santiago. La showgirl argentina, dopo l’esibizione dei ballerini Fratelli Gargarelli, ha commentato: “Mio figlio Santiago sta iniziando a fare alcuni passi. Chissà magari un giorno diventerà ballerino anche lui…“. La compagna di Stefano De Martino, dunque, ha svelato la passione del figlio. Per il piccolo De Martino sarebbe stato quasi impossibile non amare la danza: il padre è un ballerino professionista e la madre, oltre che una conduttrice, è anche una bravissima ballerina. Tutta la famiglia Rodriguez, inoltre, ama ballare. Una passione quasi trasmessa al primogenito di Belen e Stefano, che adesso sta muovendo i primi passi.

Chissà se in futuro anche il piccolo De Martino ripercorrerà le orme del padre. Emulare la carriera di Stefano sarebbe un sogno per ogni ballerino, in modo particolare per il figlio. Belen sembra apprezzare ed ha già dato il suo consenso.