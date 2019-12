Pochissimi istanti fa, Emma Marrone si è ripresa completamente senza vestiti nel suo bagno mentre balla sulle note di una sua canzone: immagini di fuoco.

Soltanto ieri, durante la puntata di Amici 19, abbiamo potuto ammirare la bellezza di Emma Marrone. Oggi, domenica 15 Dicembre, potremmo rivederla nuovamente nel corso della puntata odierna di Domenica In. Insieme ad incredibili ospiti come Tiziano Ferro, Elisabetta Canalis, Mario Calabresi e tanti altri, la giovane cantante sarà presente nello studio di Mara Venier per lasciarsi andare ad una bellissima intervista in seguito a quel difficile periodo che l’ha tenuta lontana dalla sua musica. È proprio per questo motivo che, prima di recarsi agli studi, Emma si è voluta mostrare nel suo bagno completamente senza vestiti. Ovviamente, nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché, per coprire le sinuose forme del suo corpo, la bella salentina utilizza un’asciugamano. Tuttavia, l’immagine è in ugual modo davvero ‘di fuoco’. Ecco i dettagli.

Emma Marrone senza vestiti in bagno: la copre solo un’asciugamano

Un’Instagram Stories davvero ‘piccante’, c’è poco da fare. Prima di recarsi agli studi televisivi per la puntata odierna di Domenica In, Emma Marrone ha pensato bene di riprendersi mentre è in bagno. Non sappiamo se si sia già fatta la doccia oppure no. Fatto sta, in quest’immagine, la cantante salentina è completamente senza vestiti. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, non c’è nulla di scandaloso. Anche perché l’ex vincitrice di Amici decide di mostrarsi ai suoi followers con intorno al suo corpo un’asciugamano. Fatto sta, comunque, che la immagini mostrate sui social sono davvero ‘di fuoco’. Ma ecco di che cosa parliamo:

Ve l’avevamo detto che l’immagine era davvero ‘piccante’. Ma non solo. Perché anche il balletto che Emma compie, sulle note della sua canzone ‘Quando l’amore finisce’, non è affatto da meno. Voi l’avete visto? Correte! Non potete assolutamente perdervelo.