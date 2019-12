Finale Tu si que Vales 2019: ecco il nome del vincitore di questa edizione

Ieri sera è andata in onda la Finale di Tu si que Vales, al termine della quale è stato decretato il nome del vincitore: ecco chi è.

Purtroppo, il percorso di Tu si que Vales è giunto al termine. Proprio ieri sera, sabato 14 Dicembre, è andata in onda la Finale dello show del sabato sera. Ebbene si. Dopo quasi due mesi di compagnia, il noto talent di Canale 5 chiude i battenti. Ecco. Ma dal momento in cui ieri era l’ultima puntata, chi è stato il vincitore di questa edizione? Come raccontato in nostri recenti articoli, tutte le esibizioni di questa finalissima sono state eccezionali. A partire, quindi, da simpatici siparietti. Fino a dei veri e propri momenti emozionanti. Ma chi, alla fine della puntata, sarà riuscito ad aggiudicarsi il premio di 100 mila euro? Scopriamolo insieme tutti i dettagli.

Finale Tu Si que Vales, il nome del vincitore: ecco chi ha trionfato in questa edizione

Una Finale di Tu si que Vales davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Badate bene, non soltanto per le bellezza di Sabrina Ferilli e di Belen Rodriguez, ma anche per tutto quello che è accaduto in diretta televisiva. Per la finalissima dello show del sabato sera, ciascun concorrente ha pensato a delle esibizioni davvero incredibili. Che, com’è giusto che sia, hanno lasciato senza parole tutto il pubblico in studio, a casa ed, ovviamente, anche i quattro giudici. Soltanto uno, però, è riuscito ad aggiudicarsi il premio dei 100 mila euro finali. Chi sarà stato? Ve lo sveliamo immediatamente. Alla vera e propria finalissima sono arrivati quattro concorrenti: la coppia Mattia e Giulio, Enrica Musto, Ben Hanlin ed, infine, Patrizio Ratto. Ecco. Chi è il vincitore tra questi quattro? La giovane lirica di Avellino! Ebbene si, la bella e timida Enrica è riuscita a trionfare in questa edizione di Tu si que Vales. Ecco, però, cosa occorre sapere su di lei.

Enrica Musto, vincitrice di Tu si que Vales: età, carriera ed Instagram

Enrica è stata colei che, nonostante la sua giovane età, è riuscita a stregare, sin da subito, la giuria di Tu si que Vales e tutto il pubblico. Con la sua voce da usignolo, la ragazza ha riscosso un successo immediato. Tanto da aggiudicarsi, durante la finale dello show, la vittoria durante l’ultima puntata. Ma cosa sappiamo di lei? Enrica ha 21 anni. E viene da Avellino. La sua passione per il canto l’ha scoperta sin da subito. Pensate, è da quando ha 12 anni che la ragazza ha iniziato i suoi studi di canto. E, per la precisione, di canto lirico. Nonostante la sua giovane età, Enrica ha partecipato a diversi concorsi canori. Infatti, è riuscita a classificarsi al terzo posto nel Concorso Internazionale di canto lirico di Verona, grazie al quale è stata notata dal mito della musica lirica italiana Katia Ricciarelli. È propri con lei, infatti, che Enrica parteciperà al tour ‘Viaggio nell’Operetta’.

Dal suo profilo Instagram, si evince ben poco. Da quanto traspare dalle foto riproposte sul suo canale, Enrica è molto legata alla sua famiglia. E ai suoi amici.