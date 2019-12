Durante la diretta di Live, Barbara D’Urso è stata la protagonista di un duro attacco da parte di un suo ospite: ecco cosa è successo nei dettagli.

Sapevamo che questa puntata di Live sarebbe stata imperdibile. Ed, in effetti, così è stato. Nonostante, per adesso, Barbara D’Urso è riuscita a trattare un solo argomento, senza considerare lo ‘scontro’ tra Alba Parietti e Giampiero Mughini, quello che è accaduto durante questo momento è stato davvero incredibile. Si parla, infatti, di sessismo e, soprattutto, di insulti verso le donne. È proprio per questo motivo che, in collegamento dalla sua casa, vi è Sergio Vessicchio, giornalista radiato dall’albo per dei commenti poco piacevoli rivolti ad un arbitro donna. Ecco. È proprio in questo momento che, oltre a far perdere le staffe alla padrona di casa, il campano ha lanciato un duro attacco alla conduttrice. Ecco che cosa è successo nel minimo dettaglio.

Live, il duro attacco a Barbara D’urso in diretta televisiva: cos’è successo

È stata una prima parte di Live davvero incredibile, c’è da dirlo. Nel match dedicato al sessismo e agli insulti contro le donne, si è verificato un vero e proprio scontro tra Barbara D’Urso e Sergio Vessicchio, giornalista radiato dopo alcuni commenti poco piacevoli nei confronti di un arbitro donna. È proprio in quest’occasione, infatti, che il campano non solo si è lasciato andare a delle parole spiacevoli nei confronti di tutti gli ospiti presenti in studio, ma anche nei confronti della padrona di casa. Non a caso, come raccontato in un nostro recente articolo, ha perso letteralmente perso le staffe in diretta. Ma non solo. Perché, quasi sul finire del tempo a lui dedicato, il buon Vessicchio si è lasciato andare ad un duro attacco nei riguardi della D’Urso. “La tua è una televisione becera”, sbotta l’ex giornalista nei confronti della padrona di casa. Immediata è stata la sua reazione. Che, visibilmente concitata, ha chiuso istantaneamente il collegamento.