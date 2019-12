Wanda Nara infiamma Instagram: la foto sul letto in intimo fa impazzire i followers, il lato B della conduttrice è a dir poco mozzafiato.

Wanda Nara è uno dei personaggi del momento. Moglie e agente di Mauro Icardi, è stata per molto tempo lontana dalle scene televisive. Oggi, invece, la vediamo al timone di Tiki-Taka accanto a Pierluigi Pardo, e presto la vedremo anche in veste di opinionista al Grande Fratello Vip, in un ambito dunque totalmente diverso e lontano da quello calcistico. La bellissima Wanda, oltre a essere mamma di 5 figli, è una donna davvero sensuale, con un fisico mozzafiato e delle curve a dir poco esplosive, e non ha problemi a mostrarlo anche sui social. Le sue foto da urlo fanno impazzire i fan, e anche poco fa la conduttrice non ha deluso le aspettative dei suoi ammiratori, mostrandosi in uno scatto in intimo stesa sul letto: il lato B di Wanda è mozzafiato, ecco la foto da urlo.

Wanda Nara, lo scatto in intimo sul letto è ‘bollente’: lato B mozzafiato, fan in delirio per l’argentina

Wanda Nara è davvero irresistibile, c’è poco da dire. La bella conduttrice e showgirl argentina infiamma ogni settimana i suoi fan con i look mozzafiato che sceglie per Tiki Taka, e fa impazzire i followers con le foto da urlo che pubblica quotidianamente su Instagram. Anche poco fa ha fatto lo stesso, condividendo con i suoi tantissimi followers, quasi 6 milioni, uno scatto a dir poco da capogiro. Wanda è stesa sul letto e indossa solo un body intimo nero. La posizione a pancia sotto della Nara mette ben in evidenza il suo lato B esplosivo.

Il body dell’argentina è super scollato sulla schiena, un vero e proprio incanto per gli ammiratori di Wanda, che con la sua espressione provocante e sensuale fa impazzire tutti, come testimoniano i tantissimi like e commenti che hanno invaso la foto in poco tempo.