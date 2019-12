Live non è la D’Urso, anticipazioni 16 dicembre: ospiti e temi della serata

Live non è la D’Urso, anticipazioni ultimo appuntamento del 16 dicembre, prima delle vacanze di Natale: ospiti e temi di questa serata

Il programma di Barbara D’Urso ‘Live’ ha riscosso un enorme successo quest’anno, ma oggi andrà in onda l’ultima puntata prima dello stop natalizio. Il Live condotto dalla D’Urso, ha sforato vari record di ascolti, proponendoci ogni lunedì ospiti d’eccezioni e tematiche forti e molto seguite. Alcune puntate ci ha regalato anche momenti di alta tensione, come quelli tra Mercedes Herger, Lucas Peracchi ed Eva Henger, oppure il durissimo scontro di qualche settimana fa, tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi. Vediamo ora quali saranno gli ospiti di quest’ultima serata e le tematiche che verranno affrontate.

Live non è la D’Urso, anticipazione 16 dicembre: ospiti e temi

In questa nuova puntata di Live non è la D’Urso, non mancheranno ospiti d’eccezione e confronti all’ultimo battibecco. Il primo confronto a cui assisteremo, sarà quello tra Alba Parietti e il giornalista Giampiero Mughini. L’uomo aveva, infatti, rilasciato delle dichiarazioni da Vieni da Me di Caterina Balivo, per niente apprezzate da Alba Parietti. Mughini aveva affermato: “Non penso che Alba Parietti sia la grande pensatrice del nostro secolo, che lei pensa di essere. Come quandoparla della seconda Guerra Mondiale”. La Parietti visibilmente infastidita, aveva replicato velenosamente: ” Non accetto che Mughini dica che non conosco la storia della Seconda Guerra Mondiale, non è un argomento qualsiasi…”. Il secondo confronto previsto in serata, sarà quello delle sorelle Mega, contro le 5 sfere. Taylor e Jade Mega, avranno un faccia a faccia con gli opinionisti nelle 5 sfere, in cui apparirà anche Antonella Elia, con cui si erano scontrate settimana scorsa alla Repubblica delle Donne. Terzo confronto tra Paola Caruso e l’ex compagno Moreno Merlo, con cui da settimane porta avanti uno scontro social e non solo. Ultimo argomento della serata, saranno i gossip hot, che nell’ultimo periodo hanno fatto banco sul web.