In attesa di Sanremo 2020, il conduttore Amadeus, in una recente intervista, ha ufficializzato una clamorosa novità di questa edizione.

Mancano ancora due mesi a Sanremo 2020, eppure c’è un fermento davvero pazzesco. Non soltanto per la nuova conduzione. Dopo, infatti, due splendidi anni in compagnia di Claudio Baglioni, la direzione artistica e presentazione, per quest’anno, è stata affidata al grande Amadeus. Ma anche per il ‘mistero’ che aleggia intorno ai nomi delle co-conduttrici. In nostri diversi articoli, vi abbiamo svelato un po’ di papabili ipotesi. A partire, da Laura Pausini. Fino a Chiara Ferragni, Diletta Leotta e Giulia De Lellis. Tuttavia, dopo il chiarimento del conduttore, c’è stato un vuoto totale. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, l’ex conduttore di Stasera tutto è Possibile ha svelato una clamorosa novità. Di che cosa parliamo? Tranquilli, vi sveliamo ogni cosa.

Sanremo 2020, clamorosa novità in arrivo svelata da Amadeus: non è mai accaduto prima

Dopo la sorprendente confessione di Giovanna Civitiello sull’entusiasmo che Amadeus ha per questa conduzione di Sanremo 2020, arriva una clamorosa novità. A svelarlo è il conduttore e direttore artistico stesso. Che, come dicevamo precedentemente, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, ha svelato un’anteprima pazzesca di questa nuova edizione del Festival della musica Italiana. Sapete che cosa riguarda? Semplice! Le co-conduttrici. In quest’ultimo periodo, infatti, sono stati fatti accostati al palco dell’Ariston diversi nomi di famosissime conduttrici televisive ed influencer. Eppure, nessuno di essi, al momento, è stato confermato. Tuttavia, la rivelazione che, in questa intervista, Amadeus ha fatto è davvero clamorosa. Pensate, non era mai accaduto prima. Stando a quanto si evince dalle pagine del quotidiano, sembrerebbe che l’ex conduttore di Stasera tutto è Possibile abbia annunciato di volere al suo fianco in questa fantastica avventura una coppia di co-conduttrici diversa per ogni serata. Ebbene si. Non ci saranno più, quindi, due ‘fisse’ per le cinque serate della manifestazione musicale, bensì dieci. Insomma, una novità davvero pazzesca, no? Ecco, ma chi saranno? Diamo il via al toto-nomi.