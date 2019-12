In questa ultima foto, Caterina Balivo si è lasciata immortalare seduta sulle scale con indosso un vestito davvero molto corto e quando alza la gamba..

Davvero ‘impressionante’ in questa ultima foto su Instagram, Caterina Balivo. Com’è solita fare, prima di iniziare la puntata di oggi, mercoledì 18 Dicembre, di Vieni da Me, la conduttrice si è lasciata immortalare con gli abiti di scena. Fin qui tutto bene, oseremmo dire. Se non fosse che, data la posizione assunta dalla campana, il suo vestito fin troppo corto lascia intravedere un po’ troppo. Ma di che cosa parliamo nel dettaglio? Ovviamente, nulla di scandaloso, state tranquilli. Piuttosto, di qualcosa davvero di entusiasmante. Vi spiegheremo tutto nei minimi dettagli. Anche se vi anticipiamo che la bella Caterina si lascia immortalare seduta sulle scale. E per questo motivo…Ecco cosa succede.

Caterina Balivo seduta sulle scale: vestito troppo corto e…

In attesa di iniziare una nuova puntata di Vieni da Me, Caterina Balivo si reca al di fuori degli studi televisivi per lasciarsi immortalare seduta sulle scale. Sappiamo che la conduttrice del programma di Rai Due è molto attiva sui social. Infatti, no perde mai occasione di poter condividere qualsiasi cosa con i suoi sostenitori. Nono solo, quindi, entusiasmanti scatti fotografici, ma anche quello che le accade nei camerini di Vieni da Me. È proprio per questo motivo che, ancora prima di iniziare la diretta di oggi, la campana si è lasciata immortalare in una posa davvero pazzesco. Che, come dicevamo precedentemente, lascia intravedere un po’ troppo. Ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio:

Da come si può chiaramente vedere dalla foto riproposta in alto, la posizione assunta da Caterina in suddetta foto è davvero molto ‘particolare’. Perché proprio per questo motivo e, soprattutto, dato il vestito indossato fin troppo corto, si mettono in evidenza chiaramente le belle e chilometriche gambe della conduttrice campana.