Wanda Nara è pronta per vestire i panni dell’opinionista nella prossima edizione del Grande Fratello Vip: la compagna di Mauro Icardi svela un retroscena

Fervono i preparativi per la prossima edizione del Grande Fratello Vip. La casa è quasi pronta, il conduttore e gli opinionisti sono stati scelti e alcuni concorrenti addirittura sono stati già ufficializzati. Nella casa più spiata d’Italia, infatti, entreranno Rita Rusic e Pago. Quest’ultimo è stato ufficializzato nella scorsa puntata di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Il conduttore, come sappiamo, sarà Alfonso Signorini, mentre gli opinionisti saranno Pupo e Wanda Nara. Quest’ultima ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, in cui dichiara di essere pronta per questa nuova ed entusiasmante esperienza.

Wanda Nara, retroscena sul Grande Fratello Vip

Dopo aver sostituito Melissa Satta a Tiki Taka, la compagna di Mauro Icardi è pronta per vestire i panni di opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello Vip diretta da Alfonso Signorini. Le luci della casa si accenderanno nella seconda settimana di gennaio, dunque manca poco meno di un mese all’inizio del reality show. A Cinecittà, però, fervono i preparativi. Ore e ore di riunione per costruire un’edizione con i fiocchi. La Nara è stata intervistata dal settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, al quale ha svelato un retroscena inedito: “Il Grande Fratello è un’occasione per farmi conoscere davvero. È stato Alfonso Signorini a convincermi. È speciale, ha sia carattere che savoir faire“. La compagna di Icardi, dunque, ha svelato che è stato Signorini a convincerla ad accettare il ruolo di opinionista. Una scelta coraggiosa da parte del giornalista: Wanda, infatti, è di certo un personaggio sui generis.

Chissà, invece, cosa ne penserà Mauro Icardi, che nel frattempo ha trovato una nuova dimensione al Paris Saint Germain. Il campione argentino sta formando un trio spaventoso con Mbappé e Neymar.