Francesca Manzini in ospedale, come sta? La foto dopo l’operazione

Francesca Manzini in ospedale per un’operazione: le sue parole su Instagram e una lezione di vita.

Francesca Manzini in ospedale è entrata pochissimi giorni fa. Il motivo del ricovero è stato un’operazione chirurgica a cui l’attrice e imitatrice ha dovuto sottoporsi con urgenza. Non si sa precisamente quale sia stata la causa del ricovero e nemmeno quale tipo di operazione Francesca ha subito: quello che è certo è che l’attrice non si è mai abbattuta e ha saputo reagire molto bene allo stress post operatorio. Il suo messaggio ai propri follower però lascia trapelare un po’ del dolore che la Manzini ha dovuto attraversare e superare.

L’annuncio dell’operazione, dato appena il giorno prima di entrare in sala operatoria, diceva: “Domani a quest’ora chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male che mi tormenta”

Francesca Manzini in ospedale già truccata

Fortunatamente, nonostante il fatto che si trattasse di un’operazione in anestesia totale, come aveva fatto intendere la stessa Francesca, tutto è andato per il meglio.

Addirittura, dal suo letto di ospedale, l’attrice ha addirittura trovato la forza di scherzare con i suoi follower dopo aver pubblicato una fotografia in cui, anche se era ancora a letto, appariva con un perfetto smokey eyes nero, come se fosse già pronta ad uscire con le amiche. “E me ce so pure truccata, tié!” ha scritto su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Manzini (@f_manza1) in data: 19 Dic 2019 alle ore 4:03 PST

Sempre su Instagram, attraverso il video che aveva pubblicato prima di operarsi, Francesca Manzini aveva detto: “Non voglio insegnare niente a nessuno, però il bello del male è che ti fa guardare avanti”. Anche se non è affatto il tipo da porsi con l’atteggiamento di una maestrina, Francesca ha invece dimostrato di poter insegnare ai propri follower come affrontare il dolore con forza e un pizzico di allegria: lo aveva già fatto durante Amici Celebrities.