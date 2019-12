GF Vip, Alfonso Signorini svela altri concorrenti ufficiali durante la puntata di CR4: si tratta di tre grandi personaggi della televisione, ecco i nomi.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata di ‘CR 4 – La Repubblica delle donne’, programma dedicato al mondo femminile, condotto da Piero Chiambretti, che vede come ospite fisso anche Alfonso Signorini, prossimo conduttore del Grande Fratello Vip. Il reality dedicato alle celebrità andrà in onda a inizio 2020 e l’attesa è davvero altissima. Il cast comincia a prendere sempre più forma, e ieri Signorini ha svelato altri tre nomi ufficiali: si tratta di grandi personaggi del mondo televisivo. Scopriamoli insieme!

GF Vip, Alfonso Signorini ufficializza altri tre nomi: sono tutti personaggi del mondo televisivo

Il Grande Fratello Vip si avvicina sempre di più e continua piano piano a prendere forma il cast che parteciperà al reality. Dopo Rita Rusic, Pago e altri nomi che sembrano vicinissimi all’ufficialità, ecco che Alfonso Signorini, ospite come sempre a Cr4 – La Repubblica delle Donne, ha deciso di svelare altri tre nomi. Il conduttore del GF Vip aveva promesso che avrebbe annunciato in tv i concorrenti del suo reality e ha mantenuto la parola. Ieri sera, con accanto anche Wanda Nara, prossima opinionista del programma, ha svelato i nomi di altri tre concorrenti, tutti appartenenti al mondo della tv.

Il primo è quello di Adriana Volpe, conduttrice amatissima dal pubblico, che negli ultimi anni è stata protagonista dell’infinita querelle con Giampiero Magalli. Poi Signorini ha fatto il nome di Michele Cucuzza, altro grande volto televisivo, e quello di Antonella Elia, opinionista fissa a CR4 e protagonista in queste settimane di alcuni scontri furiosi con Taylor Mega. Insomma, tutti nomi assolutamente fortissimi, di grandi protagonisti del monto televisivo. Del resto, Alfonso Signorini aveva promesso che il suo sarebbe stato un GF Vip veramente ‘vip’. E stando a questi nomi, sembra proprio che sia così.