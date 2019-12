Taylor Mega infiamma Instagram: il costume dell’influencer è super scollato e sgambato, si vede davvero ‘troppo’, followers in delirio per lei.

Taylor Mega è una delle influencer più seguite e apprezzate dei nostri giorni. Bellissima e molto disinibita, è anche una ragazza senza peli sulla lingua e nei giorni scorsi ha fatto ‘scalpore’ per la furiosa lite con Antonella Elia durante una puntata di ‘CR4 – La Repubblica delle Donne’, e anche per il suo duro sfogo su Instagram contro il conduttore del programma Piero Chiambretti, attaccato duramente dall’influencer. Taylor, inoltre, è super sensuale, e ogni giorno infiamma Instagram con le sue foto da urlo, in cui mette in evidenza il suo corpo mozzafiato e le sue curve esplosive. Proprio come è successo poco fa, quando ha pubblicato un selfie in costume da bagno, nel quale si vede davvero ‘troppo’. La foto ha mandato in delirio i fan, scopriamola insieme!

Taylor Mga, costume sgambato e scollato: si vede davvero ‘troppo’, fan in delirio per la foto ‘bollente’

Taylor Mega sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. L’influencer, che oggi conta ben 2 milioni e 200mila followers, è sempre molto disinibita sui social, dove si mostra spesso in vesti ‘succinte’ e ‘audaci’. Proprio come ha fatto poco fa, quando ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto che si scattata davanti allo specchio, con addosso un costume da bagno nero. Un pezzo intero, che Taylor ha pubblicizzato per i suoi followers, particolarmente sgambato e soprattutto scollato, che lascia davvero poco spazio all’immaginazione.

Nella foto, infatti, si vedono le sue curve esplosive, in particolare il decolleté, che il costume riesce a contenere a malapena. Anche le gambe di Taylor sono in bella vista, e come lei stessa ha spiegato poi nelle storie succesive, sembrano ancora più lunghe grazie alla sgambatura alta del costume. E a voi piace Taylor in questa versione ‘estiva’?