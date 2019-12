Wanda Nara, top esageratamente scollato: la foto allo specchio è ‘bollente’, Instagram in tilt e fan in delirio per la moglie di Mauro Icardi.

Wanda Nara è una delle donne più desiderate e apprezzate della tv. Madre di 5 figli, l’argentina ha ancora un fisico mozzafiato e fa impazzire quotidianamente i fan con le foto e i video in cui mette in mostra le sue curve esplosive. Ultimamente l’abbiamo vista in Tiki taka, programma che conduce accanto a Pierluigi Pardo, e ogni settimana i suoi look infiammano lo studio. Presto Wanda sarà anche opinionista al Grande Fratello Vip, dunque la vedremo ancora più spesso in tv e continuerà a lasciare tutti senza fiato per la sua bellezza. Proprio come è succeso poco fa, quando ha pubblicato una foto davanti allo specchio davvero ‘bollente’, soprattutto per la scollatura ‘esagerata’ del suo top: ecco lo scatto che ha mandato Instagram in tilt.

Wanda Nara, scollatura ‘esagerata’ del top: Instagram in tilt per la foto ‘bollente’

Wanda Nara sa sempre come far impazzire i suoi fan. La conduttrice argentina si divide tra famiglia e lavoro e tra Milano e Parigi, dove gioca suo marito Mauro Icardi, per cui è sempre molto impegnata, ma riesce comunque a farsi ammirare per la sua bellezza. Poco fa ha pubblicato un selfie che si è scattata davanti allo specchio mentre si preprava per uno shooting fotografico, facendo letteralmente impazzire i suoi followers per la sua incredibile bellezza e sensualità.

Wanda infatti indossa un tailleur pantalone bianco, ma nella foto ha la giacca sbottonata. Il top nero che porta sotto è esageratamente scollato, per cui in primo piano finisce il suo decolleté esplosivo, che fa subito volare la fantasia dei suoi tanti ammiratori. “Ultimo shooting del 2019”, recita la didascalia dello scatto, che è un mix di eleganza e sensualità davvero da capogiro.