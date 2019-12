In questa ultima foto su Instagram, Anna Tatangelo si lascia immortalare completamente senza pantaloni: un dettaglio cattura l’attenzione più di tutto.

Siamo in prossimità del Natale e anche Anna Tatangelo ha voluto fare gli auguri ai suoi followers. Come? Beh, cari lettori, la risposta è davvero semplice. In occasione delle feste natalizie, la sensualissima compagna di Gigi D’Alessio ha voluto condividere una foto davvero mozzafiato. Certo, ne siamo totalmente abituati. La giovanissima cantante di Sora, infatti, è solita condividere degli scatti davvero fenomenali. Che, data la sua smisurata e sconfinata bellezza, catturano l’immediata attenzione da parte dei suoi sostenitori. In quest’ultima, però, Anna si è letteralmente superata. Si lascia immortalare seduta sul divano completamente senza pantaloni, la Tatangelo. Eppure, ciò che cattura l’attenzione di questo scatto è un ‘particolare’ dettaglio. A cosa ci riferiamo? Ve lo sveliamo immediatamente.

Anna Tatangelo senza pantaloni: un dettaglio cattura l’attenzione

Davvero superlativa in questa foto su Instagram, Anna Tatangelo. Certo, come dicevamo precedentemente, siamo abituati ad ammirare la cantante di Sora in tutta la sua bellezza. Già in diverse occasioni, infatti, la compagna di Gigi D’Alessio ha voluto condividere delle foto davvero ‘impressionanti’. Tuttavia, questa scattata per augurare ai suoi followers un ‘buon Natale’ è davvero pazzesca. Guardare per credere:

Non c’è nulla da dire, ammettiamolo. In questo scatto, Anna è davvero fantastica. Si lascia immortalare, infatti, seduta sul divano e, soprattutto, completamente senza pantaloni. Certo, non è assolutamente uno scatto ‘scandaloso’. Anche perché, come mostrato in alto, la Tatangelo non mostra nulla di ‘troppo’. Tuttavia, c’è chi, anziché ammirare la sua bellezza, nota un ‘particolare’ dettaglio. Ecco di che cosa parliamo:

Ci avevate fatto caso anche voi? Ebbene si. È proprio quel Babbo Natale che cattura l’attenzione di alcuni utenti Instagram. C’è chi chiede ulteriori dettagli e chi, invece, scherza. In ogni caso, la sua presenza non è affatto passata inosservata.