Temptation Island, Vittorio Collina a ruota libera: “Katia mi ha tradito più volte”, e su Vanessa…l’ex protagonista del reality di Canale 5 si racconta.

È stato uno dei protagonisti assoluti dell’ultima edizione di Temptation Island. Parliamo di Vittorio Collina, che con la sua storia con Katia Fanelli ha appassionato milioni di telespettatori. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine. La coppia si è separata proprio al termine del reality di Canale 5. È stato Vittorio a prendere la decisione, scegliendo di lasciare il programma senza la sua fidanzata Katia. E, proprio qualche giorno fa, quest’ultima ha dedicato un post malinconico al suo ex fidanzato, in occasione di quello che sarebbe stato il terzo anniversario del loro amore. Ma come ha reagito Vittorio alle parole della sua ex? La redazione di Sologossip l’ha contattato per saperne di più. Lo speaker di Rimini si è raccontato a cuore aperto, rivelando alcuni retroscena inediti sulla sua storia con Katia. Ecco le sue parole.

Temptation Island, Vittorio Collina si racconta: i retroscena sulla storia con Katia

Qual è stata la prima cosa che hai pensato quando hai visto il post di Katia?

La prima cosa che ho avvertito è stata stupore e dispiacere, perché ha fatto tutto da sola. Per tutto il programma ne ha dette di tutti i colori, che ero un cogl****, un addormentato, mi ha disprezzato davanti a tutta Italia, ha fatto capire a Giovanni (tentatore) e a me, perché sapeva che l’avrei guardata, che se lui si fosse fatto avanti, lei mi avrebbe sostituito immediatamente. Ma di cosa stiamo parlando ?

Ti aspettavi che Katia stesse ancora male per la vostra rottura?

Sinceramente non capisco quanto effettivamente ci stia male o faccia tutto con un secondo fine. Io penso che chi ti vuole bene, non potrebbe mai arrivare a dire certe cose non appena entrata in un programma. Nella puntata di Uomini e Donne, Maria mi ha chiesto come mai accettassi in privato di farmi dare da lei certi nomi come “cogl****”, ma quando lei lo faceva, siccome era solo tra di noi l’ho sempre presa come scherzo, diverso è se detto davanti a tutta Italia e ripetutamente.

Da alcune stories pubblicate su Instagram, si intuisce che hai qualcosa da chiarire su tutta questa situazione. Cosa non sappiamo?

Circa un mese fa, durante una serata trascorsa in un locale a Roma, ho conosciuto un ragazzo che lavorava dietro le quinte in quel di Temptation Island. Lui oltre a farmi i complimenti per la mia scelta, mi ha confermato di aver preso la decisione giusta, in quanto ascoltando alcune conversazioni di Katia, che non sono andate in onda, chiacchierando senza microfono dal bagno con le altre ragazze, si vantava di avermi tradito in più di in occasione prima dell’inizio del programma. Tuttavia, questo ragazzo non è l’unica persona che mi ha confermato questa cosa, ma già a Settembre avevo avuto segnalazioni simili da persone credibili. Siccome non volevo metterla in cattiva luce non ne ho mai parlato, ma considerata la sua insistenza, non posso fare a meno di spiegare il mio comportamento, che va contro il mio modo di fare, i miei interessi e il mio amor proprio.

Dopo Temptation Island, non sono mancate le critiche per la tua decisione di voler chiudere la storia con Katia. A distanza di mesi, senti di aver fatto la cosa giusta?

Non ho mai dato troppa importanza alle critiche perché le persone vivono e guardano la storia da fuori e lo fanno giustamente con leggerezza, senza potersi immedesimare fino in fondo nello stato d’animo di chi la vive in prima persona. Prima di entrare nel programma ho fatto di tutto per lei perché ero veramente innamorato. La delusione è stata talmente forte che tornare indietro per me è impossibile, ma non per presa di posizione o per ripicca, ma è una semplice questione di cuore spezzato.

Se potessi tornare indietro, rifaresti Temptation Island?

Si a posteriori lo rifarei perché ho conosciuto persone fantastiche, perché si ha la fortuna di fare un viaggio introspettivo che nella vita di tutti i giorni non è possibile e perché altrimenti ci avrei messo troppo tempo a rendermi conto che la persona alla quale stavo dando tanto non meritava. Ho capito che nella quotidianità, prima del programma, il mio errore è stato quello di farmi scivolare alcuni comportamenti, nella speranza che Katia potesse cambiare e maturare nel tempo.

Nel programma hai conosciuto la tentatrice Vanessa Cinelli. Come procede la frequentazione con lei e quando hai capito che sarebbe nato qualcosa di importante?

A me Vanessa piace molto, è una ragazza eccezionale sotto tanti punti di vista e non smetterò mai di ringraziarla per avermi aiutato ad uscire da questo grosso dispiacere e per avermi dato l’opportunità di continuare a conoscerla e frequentarla. In questo momento siamo amici e c’è grande piacere di trascorrere del tempo assieme.

Con quali dei tuo compagni di Temptation Island hai mantenuto un rapporto?

Il ragazzo che ad oggi vedo e sento di più è Massimo, ma quando c’è occasione ho piacere di sentire anche alcuni degli altri ragazzi. La persona alla quale sono sempre molto riconoscente, anche se non abbiamo occasione di vederci è David Scarantino, perché mi ha capito ed aiutato e fatto riflettere.

Torneresti in tv, magari in un altro reality, o hai chiuso con questo mondo?

Se mi avessero chiesto di scegliere il mio reality preferito prima di Temptation Island, avrei detto “l’Isola dei Famosi”, perché nonostante sia veramente dura, adoro il mare e mi sarebbe sempre piaciuto mettermi alla prova in un contesto simile. Ad oggi però la cosa che più mi piacerebbe sarebbe avere l’opportunità di presentare in un contesto televisivo, considerato che è il lavoro che più mi piace fare.

L’anno sta per terminare. Cosa ti auguri per il 2020?

Per il 2020 mi auguro serenità e di regalarne nuovamente alle persone che mi stanno vicine, nello specifico la mia famiglia.