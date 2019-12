Erica Piamonte, il body è super scollato e la posa ‘bollente’: gli scatti fanno impazzire i fan, ma non mancano le critiche per un ‘dettaglio’ che non passa inosservato.

Erica Piamonte è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Grande Fratello, ed è stata ancor più ‘chiacchierata’ dopo la fine del reality, in particolare per il rapporto con Taylor Mega, che da semplice amicizia è diventato qualcosa di più, per poi finire bruscamente quando l’influencer ha cominciato a frequentare Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Ora le due sono in buoni rapporti, ma niente di più. Intanto, però, Erica continua a far impazzire i suoi fan con foto e video da urlo, che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato. Porprio come è successo poco fa, con degli scatti ‘bollenti’ pubblicati su Instagram, che però hanno attirato molto critiche per un ‘dettaglio’.

Erica Piamonte, body scollato e posa da urlo: l’ex gieffina criticata per un ‘dettaglio’

Erica Piamonte ha fatto degli auguri di Natale ‘speciali’ ai suoi fan, mostrandosi con un outfit a dir poco ‘audace’, ovvero un body rosso super scollato sia davanti che dietro, che mette in evidenza il suo decolleté esplosivo e il suo corpo davvero mozzafiato. Nei tre scatti pubblicati su Instagram Erica assume una delle pose ‘bollenti’ e provoca i fan con la didascalia del post, facendoli impazzire.

L’ex gieffina è bellissima e i commenti sono quasi tutti a sottolinearlo. Ma non solo. Non mancano infatti alcune critiche, relative soprattutto a un particolare ‘dettaglio’ che si vede in tutte le foto. Parliamo dei tatuaggi di Erica, che sono davvero tantissimi e anche piuttosto grandi, e non piacciono a tutti. Molti commenti, infatti, sono critiche per i tattoo dell’ex gieffina, che però ha preferito non rispondere a questi commenti, lasciando tutti liberi di esprimere il proprio parere.