Terminate le vacanze natalizie, inizia una nuova puntata di Vieni da Me in compagnia di Totò Schillaci: ecco cosa racconta a Caterina Balivo.

Abbiamo lasciato Vieni da Me con una puntata davvero fenomenale e lo ritroviamo con un appuntamento davvero imperdibile. Dopo la magnifica intervista a Pippo Baudo dei giorni scorsi, Caterina Balivo, per la puntata di quest’oggi del suo show, ha avuto come primo ospite Totò Schillaci. Il fuoriclasse siciliano della Nazionale Italiana si è raccontato così alla bella padrona di casa. Non tralasciando affatto nulla. A partire, quindi, dalla testata a Roberto Baggio in un momento ‘particolare’ della sua vita. Fino a parlare, poi, dell’importanza che il calcio ha avuto per lui. È proprio per questo motivo che, nel bel mezzo dell’intervista, Totò non è riuscito a trattenere le lacrime. Il calciatore, infatti, è stato protagonista di un momento davvero molto emozionante. Ecco cosa è successo in diretta televisiva.

Totò Schillaci in lacrime a Vieni da Me: il momento è davvero emozionante

Ospite della puntata odierna di Vieni da Me, Totò Schillaci si è raccontato come un vero e proprio fiume in piena. È stato uno dei veri e propri simboli della Nazionale Italiana di calcio, è proprio per questo motivo, quindi, che il fuoriclasse non ha potuto fare a meno di parlare anche della sua eccezionale carriera. Ecco. È proprio in questo momento, infatti, che Caterina Balivo gli ha mostrato un filmato rappresentante tutti i goal della sua carriera. Ne sono stati 56 in totale. E sono stati tutti eccezionali. Inevitabile, quindi, che, sul finire del filmato, il calciatore si sia letteralmente emozionato. Mostrando in diretta televisiva, così, i suoi occhi pieni di lacrime. “È emozionante”, dice Totò. “Lo è anche per noi e non abbiamo fatto nulla”, controbatte Caterina Balivo. In effetti, rivedere tutte queste immagini è stato, senza alcun dubbio, davvero da brividi.