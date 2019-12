In quest’ultima foto su Instagram, Soleil Sorge si lascia immortalare completamente nuda con indosso una coperta che, però, non riesce a coprire quel tatuaggio: Instagram diventa ‘di fuoco’.

La sua bellezza non è mai passata inosservata. Sin dal suo primo debutto a Uomini e Donne, Soleil Sorge è stata immediatamente notato. Non soltanto per il suo forte carattere e la risposta sempre pronta, caratteristiche tra l’altro confermato anche durante la sua esperienza a L’Isola dei Famosi, ma anche per la sua bellezza, eleganza e classe. Da mamma americana, la giovane modella vanta di un fascino davvero smisurato. Confermato, tra l’altro, dalle numerose foto che, spesso e volentieri, condivide sul suo canale Instagram. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando, dopo le vacanze natalizie, Soleil ha condiviso un fantastico scatto completamente nuda sul suo profilo ufficiale. Ottenendo, data la sua smisurata bellezza, un successo davvero pazzesco. Ecco di che cosa parliamo.

Soleil Sorge nuda: lo scatto infiamma Instagram

Sa sempre come catturare l’attenzione su di se, Soleil Sorge. Non soltanto per il ‘tira e molla’ con Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen conosciuti durante L’Isola dei Famosi, ma anche per la sua bellezza. Nonostante la sua smisurata semplicità, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne vanta di un fascino, di un’eleganza e di una raffinatezza più unica che rara. Lo testimonia, non a caso, quest’ultimo scatto su Instagram. Diamoci un’occhiata più da vicino:

C’è poco da dire: Soleil è davvero fenomenale. Ovviamente, ciò che cattura l’attenzione è un unico dettaglio. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi è completamente nuda. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché, da come si può chiaramente vedere dallo scatto riproposto in alto, la bella Sorge si copre con una morbidissima e avvolgente coperta. Tuttavia, essa non riesce a coprire quel tatuaggio che spunta proprio lì. Come sappiamo, la giovane modella ne ha diversi sul suo corpo, eppure quello all’altezza del Lato A non può assolutamente passare inosservato.