Chiara Nasti sexy a una festa con il fidanzato Ugo, ma c’è un dettaglio che non passa inosservato: ‘Ho esagerato’, ecco le immagini.

Chiara Nasti riesce sempre a far parlare di sé. L’influencer napoletana è tornata da poco insieme al suo ex fidanzato Ugo, e trascorre molto tempo con lui. La Nasti è anche molto attiva nel suo lavoro di imprenditrice e quest’estate ha fatto un vero e proprio boom con i costumi e i body che ha creato. Insomma, è un momento d’oro per la giovane napoletana, che quotidianamente pubblica su Instagram quasi tutti i momenti della sua vita, comprese le foto in versione più ‘hot’. Nelle ultime storie, l’influencer si è ripresa mentre andava a una festa con un look molto sexy: un dettaglio non è passato inosservato, ecco le immagini.

Chiara Nasti sexy a una festa: il dettaglio che non passa inosservato

Chiara Nasti sta avendo un grandissimo successo sui social e non solo, tanto che la sua vita finisce spesso e volentieri nelle chiacchiere del web. Nelle ultime storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l’influencer è in macchina con il fidanzato Ugo Abbamonte, diretta a una festa. Il suo look è davvero sexy, anche se nel buio dell’auto non si vede molto. Di sicuro Chiara indossa un top dalla scollatura profonda, ma la particolarità è un’altra. C’è un dettaglio che non è affatto passato inosservato: si tratta dei brillantini con cui la Nasti ha abbellito il contorno occhi. Tanti, tantissimi brillantini, che danno un’incredibile luce allo sguardo dell’influencer. ‘Si, lo so, ho esagerato, ma sono troppo belli’, scrive.

Chiara sa di averne messi forse troppi, ma questo look un po’ ‘eccessivo’ le piace particolarmente, e a giudicare dalle storie successive, anche le fan hanno apprezzato. Subito dopo queste foto, infatti, la Nasti si è vista ‘costretta’ a svelare ai followers dove ha comprato i suoi brillantini.

