Emma Marrone con un’amica, la ‘dura prova’ da superare: “Non so se ce la possiamo fare”, ecco a cosa si riferiscono.

Emma Marrone è una delle artiste più amate e apprezzate del momento. Dopo un periodo difficile per un problema di salute che l’ha costretta a sottoporsi a un delicato intervento, la cantante è tornata più forte e carica che mai, con la sua incredibile positività, e sta avendo un enorme successo con il suo nuovo album ‘Fortuna’. In questi giorni di Natale si è fermata per trascorrere un po’ di tempo a Lecce con i suoi genitori, ai quali ha fatto una splendida sorpresa. Ora, però, dopo essersi ricaricata con l’amore dei suoi cari, è tornata a casa e ha ricominciato a lavorare. Sempre molto attiva sui social, poco fa ha condiviso sul suo profilo Instagram un video davvero imperdibile in cui è con una sua amica, con la quale deve affrontare una ‘dura prova’: ecco di cosa si tratta.

Emma Marrone è sempre molto attiva su Instagram e poco fa ha raccontato ai fan la ‘sfida’ che sta per affrontare. Dopo essere andata da un’amica, la cantante si riprende mentre cammina con lei in strada e spiega ai fan che sta per affrontare una sfida difficilissima, un po’ come se si trovasse in un videogioco: fare la spesa il giorno prima di Capodanno. I supermercati, infatti, in queste ore sono pienissimi, tutti corrono a fare gli ultimi acquisti prima del ‘grande cenone’ del 31 dicembre, il che comporta file incredibili e ‘delirio’ nei negozi. La cantante è davvero ‘terrorizzata’ all’idea: “Non so se ce la posso fare”, dice all’amica, sempre in tono ironico chiaramente. Il siparietto delle due ragazze è imperdibile e strappa un sorriso a tutti.