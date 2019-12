In quest’ultima foto su Instagram, Bianca Atzei si lascia immortalare in costume: la sua scollatura è da urlo, ma spunta il tatuaggio proprio lì.

In queste ultime settimane sta facendo tanto parlare di sé, Bianca Atzei. Dopo la clamorosa indiscrezione lanciata dal settimanale Diva e Donna secondo cui si diceva che fosse incinta del suo fidanzato Stefano Corti, la giovane cantante ha tutti i riflettori puntati addosso. Nonostante, però, la notizia sembra sia stata smentita da persone molto vicine alla coppia, i due ragazzi non perdono occasione di poter sfoggiare il loro amore. È proprio per questo motivo che, in occasione dell’ultimo dell’anno, hanno deciso di partire. E concedersi, così, una bellissima vacanza d’amore. È proprio per questo motivo che, pochissime ore fa, la sarda si è lasciata immortalare in costume. La sua scollatura è in primo piano, ma ciò che cattura l’attenzione è quel tatuaggio che spunta proprio lì. Dove? Vediamolo insieme.

Bianca Atzei in costume: quel tatuaggio proprio lì non passa inosservato

Così come Ilary Blasi e Wanda Nara, anche Bianca Atzei ha deciso di trascorrere il Capodanno fuori dall’Italia. E così, pochissime ore fa, si è immortalata in uno scatto tra le onde dell’Oceano Indiano. Uno scatto davvero minimale, c’è da ammetterlo. In suddetta foto, la giovane cantante appare in costume, senza trucco e con i capelli spettinati a causa dell’acqua di mare. Tuttavia, ciò che cattura l’immediata attenzione dei suoi followers è un ‘particolare’ dettaglio. Di che cosa parliamo? Diamoci un’occhiata insieme:

Da come si può chiaramente vedere, Bianca si immortala in costume. È al mare, è più che normale che si trovi in bikini. Tuttavia, da quanto si può vedere dall’immagine riproposta in alto, quel tatuaggio non può assolutamente passare inosservato. Ebbene si. Quella rosa che spunta in mezzo alla sua scollatura che, tra l’altro, è in primo piano, non può assolutamente sfuggire agli occhi dei suoi sostenitori. Dite le verità: ci avete fatto caso anche voi, vero?