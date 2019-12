Pochissime ore fa, Nicole Mazzocato ha raccontato un incredibile retroscena su Maria De Filippi: ecco la confessione social riguardo a questo.

Nicole Mazzocato è, senza alcun dubbio, una delle corteggiatrici più amate ed apprezzate dal pubblico di Uomini e Donne. Giunta nel dating show di Canale 5 in qualità di corteggiatrice di Fabio Colloricchio, la giovane di Pordenone ha riscosso le immediate simpatie di tutti. Tanto che ancora adesso, nonostante siano passati anni dal suo debutto televisivo, è davvero molto seguita. Soprattutto su Instagram, pensate. Sul suo canale social, la modella è solita condividere foto davvero pazzesche. E non solo. Pochissime ore fa, in seguito al ‘domanda e risposta’ riproposto su Instagram, l’ex corteggiatrice si è lasciata andare ad un toccante retroscena su Maria De Filippi all’epoca della sua partecipazione al programma. Cosa svela al riguardo? Ve lo diciamo nel minimo dettaglio.

Nicole Mazzocato, il retroscena su Maria De Filippi: il racconto inedito

È stata una delle ospiti della scorsa puntata di Rivelo, Nicole Mazzocato. In seguito a quanto accaduto con il suo ex fidanzato Fabio Colloricchio, Lorella Boccia ha voluto intervistare da vicino i diretti interessati per capire qualcosa in più. È proprio durante questa chiacchierata con la conduttrice del programma di Real Time che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è lasciata andare ad una clamorosa confessione. “Pesavo 39 kg”, confessa per la prima volta la modella. Facendo un chiaro riferimento al suo percorso nel dating show di Canale 5. Una confessione che, immaginate, ha lasciato un vero e proprio segno. Proprio per questo motivo, pochissime ore fa, ne è ritornata a parlare su Instagram. Alla domanda di una sua fan sul suo canale, Nicole ha svelato anche un retroscena su Maria De Filippi.

“Perché sei arrivata a pesare 39 Kg?”, le chiedono su Instagram. “Per delle pressioni che ricevevo in continuazione sia dentro il programma che esternamente”, racconta Nicole. Ma non solo. Perché poi continua: “In realtà, se si va a vedere il giorno della scelta, Maria stessa lo nota”. Ecco. È proprio questo ‘particolare’ retroscena che Nicole svela sulla padrona di casa del programma. Anche lei, quindi, aveva notato un drastico dimagrimento della Mazzocato.