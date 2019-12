Costanza Caracciolo mostra il suo ‘pancino’ su Instagram: il ‘dettaglio’ non passa inosservato, pioggia di commenti per la moglie di Bobo Vieri.

Costanza Caracciolo è sempre bellissima, soprattutto da quando è diventata mamma. L’ex velina, che ha sposato in gran segreto Christian Vieri lo scorso 18 marzo, è mamma della piccola Stella, che oggi ha poco più di un anno. La vita di Costanza e Bobo è cambiata radicalmente in poco tempo, con la nascita della loro bimba e il matrimonio improvviso. Ora, una nuova gioia sta per arrivare in casa. La Caracciolo, infatti, è incinta di nuovo e aspetta un’altra femmina. I due avevano annunciato in un’intervista a Verissimo di voler allargare la famiglia e lo hanno fatto in men che non si dica. Al settimo cielo per questo nuovo arrivo, poco fa l’ex velina ha mostrato su Instagram il suo ‘pancino’, catturando l’attenzione di tutti in particolare per un ‘dettaglio’: ecco cosa ha scatenato i commenti dei fan.

Costanza Caracciolo mostra il ‘pancino’ su Instagram: pioggia di commenti per quel ‘dettaglio’

Costanza Caracciolo è di nuovo incinta e tra pochi mesi darà alla luce una sorellina per la sua Stella. L’ex velina e il futuro papà Bobo Vieri sono felicissimi di allargare la famiglia e i fan non vedono l’ora di conoscere la loro secondogenita. Per il momento, però, Costanza ha mostrato ai followers solo il suo pancino rotondo, che ha fatto subito impazzire tutti. Nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram, l’ex velina indossa un abito rosso, in tema per le feste natalizie. Un tubino che mette in evidenza le sue rotondità, facendo un effetto davvero bellissimo. A completare l’outfit della Caracciolo, un giubbino di jeans appoggiato sulle spalle e un paio di sandali color carne dal tacco vertiginoso.

Ed è proprio questo il ‘dettaglio’ che ha catturato l’attenzione di tutti. Tantissimi, infatti, i commenti relativi alla scelta coraggiosa della Caracciolo di portare i tacchi nonostante la gravidanza. “Come fai?”, le chiedono alcuni, facendole i complimenti per la bellezza delle scarpe e per la sua capacità di camminare sui tacchi col pancione.

Costanza e i kg presi in gravidanza: la risposta ai fan

Costanza Caracciolo è incinta per la seconda volta e presto darà alla luce un’altra bambina. Tra le domande che spesso i fan le rivolgono, c’è quella su quanti chili abbia preso finora in gravidanza. Stanca di dover sempre parlare di questo argomento, l’ex velina l’ultima volta ha perso leggermente la pazienza, chiedendo ai followers di non farle più questa domanda: “Non vi fissate sui chili, se uno è in gravidanza non cambia niente avere un chilo in più o in meno”. Siete d’accordo anche voi?