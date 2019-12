Il tronista di Uomini e Donne confessa: “Il 2019 non è stato bellissimo”, le sue parole pubblicate sulla pagina ufficiale del programma di Maria De Filippi

Si è chiuso anche il 2019 di Uomini e Donne. È stato, come sempre, un anno molto discusso. Maria De Filippi conferma di essere la Queen della fascia pomeridiana, sbaragliando la concorrenza negli ascolti. Sia il trono classico che il trono over sembrano non avere rivali e anche la doppia concorrenza schierata dalla Rai, con la coppia Guaccero-Balivo, nulla può contro il talk show dei sentimenti. Il trono dedicato alle dame e ai cavalieri anche quest’anno dimostra di essere la punta di diamante della trasmissione. Il trono dedicato ai tronisti e alle troniste, invece, riceve qualche critica in più. Durante l’anno sono arrivate molte segnalazioni, ma la redazione ha cercato di difendere sempre a spada tratta la veridicità del programma. L’anno venturo si aprirà con la scelta di Giulio Raselli, come anticipato nell’ultima registrazione del 2019.

Uomini e Donne, le parole del tronista

Il nuovo anno di Uomini e Donne si aprirà con Giulio Raselli, Carlo Pietropoli e la nuova tronista Sara, che deve ancora ambientarsi ai meccanismi del programma. Nelle prime dette, come già annunciato, ci sarà la scelta di Giulio, che per ora è diviso tra Giulia D’Urso e Giovanna Abate. Giulio e la sua probabile scelta formeranno la prima coppia dell’anno del programma di Maria De Filippi. Nel frattempo, Raselli ha voluto fare gli auguri ai telespettatori di Canale 5, dichiarando: “Vi ringrazio per le critiche costruttive che mi avete mosso. Le ho lette, fatte mie ed ho cercato di migliorare“. Agli auguri si è aggiunto anche Carlo Pietropoli, il quale ha dichiarato: “Il 2019 non è stato un anno bellissimo“. Il tronista non ha dichiarato il motivo, ma ha aggiunto che gli ultimi mesi trascorso nello studio di Maria De Filippi hanno risollevato un po’ la situazione. Carlo ha ricevuto una grandissima opportunità e non vuole assolutamente sprecarla. Per questo motivo spera che l’anno venturo possa portargli la donna della sua vita.

Carlo al momento sembra essere molto preso da Cecilia Zagarrigo, ex tentatrice di Temptation Island Vip scesa per corteggiare il tronista. I due si sono baciati nell’ultima registrazione dell’anno. Cecilia sembra avere tutte le carte in regola per rubare il cuore di Pietropoli ed essere finalmente la scelta del tronista, dato che è sempre stata la non scelta. Questo però lo scopriremo solo nel 2020.