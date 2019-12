In quest’ultima foto su Instagram, Wanda Nara indossa un costume davvero molto minuscolo: il Lato B è in primo piano, ma spunta un ‘clamoroso’ dettaglio.

Sempre più sbalorditiva, Wanda Nara. Anche in quest’ultima foto che racchiude alla grande questo 2019. Perché, ammettiamolo, per tutto l’anno, la giovanissima argentina ha condiviso degli scatti fotografici davvero ‘impressionanti’. Quest’ultimo, risalente a qualche ora fa, è davvero stupefacente. In questi ultimi giorni, la famiglia Icardi è alle Maldive. In occasione dello stop del campionato francese e di queste vacanze natalizie, Wanda e company hanno deciso di ‘rifugiarsi’ al caldo sole tropicale. Lo testimoniano, come dicevamo, le ultime foto caricate sul suo profilo Instagram. L’ultima risale a qualche ora fa. In suddetto scatto, la bella Nara si immortala con indosso un costume davvero minuscolo. Ed è proprio per questo motivo che non si può fare affatto a meno di poter osservare quel ‘clamoroso’ dettaglio. Di cosa parliamo? Vi sveliamo ogni minima cosa.

Wanda Nara, costume minuscolo: quel ‘clamoroso’ dettaglio non passa inosservato

Nonostante stia in vacanza, Wanda Nara non perde occasione di poter aggiornare i suoi followers su quanto le è accade. Lo ha sempre fatto, è vero. E continua a farlo nonostante sia alle Maldive in totale relax. In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, la bella argentina è solita condividere deliziosi scatti al mare. E, quindi, in costume. L’ultima risale a pochissime ore fa. Quando, completamente stesa sul lettino a prendere il sole di spalle, la giovanissima Nara mostra il suo Lato B in primo piano. Ecco di cosa parliamo:

Ciò che cattura maggiormente l’attenzione è il fatto che, da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, il costume indossato dalla bellissima Nara è davvero minuscolo. Ciò, inevitabilmente, porta ad intravedere un ‘clamoroso’ dettaglio. Di cosa parliamo? Beh, la risposta è davvero semplice: di quel segno del costume. Si vede chiaramente che una parte della pelle dell’argentina è molto più chiara rispetto all’altra parte non coperta dal bikini.

La sua prima volta da opinionista per un reality: manca poco al GF Vip

Non ci avrà pensato due volte, Wanda Nara a concedersi questa vacanza alle Maldive. Appena ritornerà in Italia, la bellissima argentina sarà alle prese con una nuova esperienza televisiva. Ebbene si. La moglie di Mauro Icardi non sarà soltanto la co-conduttrice di Tiki Taka: il bello del calcio, ma, insieme a Pupo, sarà una delle opinioniste di questa quarta edizione del Grande fratello Vip. Siete pronti? Manca davvero poco.

