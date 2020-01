Ilary Blasi stesa al sole alle Maldive: lo scatto fa impazzire i fan per un dettaglio ‘bollente’ che non passa certo inosservato, pioggia di commenti per la conduttrice.

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e seguite dal pubblico. Bellissima e sempre in forma, è apprezzata per la sua genuinità e simpatia, oltre che per la sua incredibile bellezza e il suo fisico mozzafiato. Ultimamente è sempre più attiva anche sui social, dove condivide quello che fa nella sua vita quotidiana, sul lavoro o con la sua splendida famiglia, pubblicando talvolta anche foto e video che mettono in evidenza le sue forme e il suo corpo da urlo, e che fanno dunque impazzire i fan. In questi giorni è in vacanza alle Maldive con Francesco Totti e i loro tre figli, e poco fa ha mandato Instagram in delirio con una foto in bikini, in cui c’è un ‘dettaglio bollente’ che non è certo passato inosservato: scopriamolo insieme!

Ilary Blasi ha mandato in delirio Instagram con una foto pubblicata pochi minuti fa sul suo profilo da oltre 1 milione di followers. La splendida conduttrice è sempre molto attiva sui social e condivide con i fan quasi tutto quello che fa. In questi giorni la famiglia Totti è alle Maldive, in un resort di lusso dalle cifre da capogiro, dove ha deciso di trascorrere la pausa natalizia. Tra un’attività e l’altra, Ilary si concede anche qualche momento di relax in spiaggia, sotto il sole cocente delle Maldive. Poco fa sul suo profilo Instagram è apparso infatti un nuovo selfie di lei stesa al sole in bikini, con un bel cappellino di paglia che le copre la testa. Lo scatto è davvero mozzafiato, anche perché mette in evidenza il corpo da urlo di Ilary.

Come si vede nella foto, Ilary è a pancia sotto sul suo lettino e indossa un bikini nero da urlo. Dall’angolazione dello scatto è possibile intravedere un dettaglio ‘bollente’ che ha fatto letteralmente impazzire i fan. Parliamo del lato B della Blasi, che a stento è coperto dal costume, ed è davvero perfetto. Tantissimi i like e i commenti che hanno subito invaso il post, tutti di complimenti alla bellezza e alle curve della conduttrice, che sono davvero invidiabili e senza difetti.