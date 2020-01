Alessia Marcuzzi, la ‘particolare’ inquadratura infiamma Instagram: gli occhi cadono proprio lì

In una delle sue ultime foto su Instagram, Alessia Marcuzzi si immortala con un’inquadratura davvero ‘particolare’: Instagram s’infiamma.

Continua la fantastica vacanza di Alessia Marcuzzi alle Maldive. E con essa, quindi, non sono affatto terminate le entusiasmanti foto che la conduttrice sta condividendo sul suo profilo Instagram. In quest’ultimo periodo, c’è da dirlo, la romana è davvero irrefrenabile. In totale relax e, soprattutto, lontana dagli impegni lavorativi, Alessia non perde occasione di poter testimoniare ai suoi followers il luogo paradisiaco che ha scelto per questa sua vacanza da sogno. Gli scatti sono numerosi. E, come dicevamo precedentemente, sono tutti da urlo. Anche uno degli ultimi, pensate. Qualche ora fa, la bella Marcuzzi ha condiviso uno scatto con un’inquadratura un po’ ‘particolare’. Qualcosa di ‘scandaloso’. Assolutamente no, state tranquilli. Fatto sta che, in un batter baleno, lo scatto in questione ha letteralmente infiammato Instagram. Ecco tutti i dettagli.

Alessia Marcuzzi, ‘particolare’ inquadratura: Instagram s’infiamma

Vanta di un successo davvero clamoroso, Alessia Marcuzzi. Non soltanto in termini televisivi, badate bene. Ma anche in termini ‘social’. Su Instagram, pensate, la bellissima conduttrice de Le Iene è una vera e propria celebrità. Ed è proprio qui che, spesso e volentieri, condivide delle foto davvero ‘impressionanti’. Una delle ultime, come dicevamo precedentemente, è stata pubblicate qualche ora fa. Quando, per immortalare questo momento fantastico della sua vacanze alle Maldive, la bellissima romana offre un’inquadratura ‘particolare’ del suo corpo. Che, com’è giusto che sia, cattura l’immediata attenzione dei suoi followers. Di cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme:

Ebbene si. È proprio questa l’inquadratura particolare a cui noi ci riferiamo. Da come si può chiaramente vedere, Alessia immortala principalmente le sue perfette e sinuose gambe sullo sfondo di un mare davvero cristallino e spettacolare. È proprio per questo motivo che sono stati davvero numerosi i commenti d’apprezzamento giunti a corredo di tale scatto. Siete curiosi anche voi di vederli? Eccoli qui:

Pensate, questi ne sono soltanto alcuni. Ma vi assicuriamo che ce ne sono davvero tantissimi. E tutti, badate bene, tengono a sottolineare la bellezza delle gambe della conduttrice. In effetti, non si può affatto dire nulla in contrario.

La Marcuzzi pronta per una nuova edizione de L’isola dei Famosi

Nonostante manchino diversi mesi alla nuova edizione de L’isola dei Famosi, Alessia è pronta per questa nuova avventura. Ebbene si. Non soltanto, quindi, Le Iene Show. Ma anche l’adventure reality di Canale 5. Chi ne farà parte? Beh, questo è ancora da decidere. Stay tuned!