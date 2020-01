Uomini e Donne, Clarissa Marchese e Federico Gregucci svelano per la prima volta il nome della figlia che sta per nascere: fan impazziti per la scelta della coppia.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono conosciuti e innamorati a Uomini e Donne e la loro storia procede a gonfie vele da oltre tre anni. Mai un gossip di troppo, mai una crisi tra i due, che sono sempre più felici insieme, e passo dopo passo stanno costruendo la loro famiglia. Lo scorso 30 maggio sono convolati a nozze a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, in una location davvero mozzafiato, e alla loro festa hanno partecipato tanti ex personaggi di Uomini e Donne. Dopo il matrimonio, c’è stato il trasferimento a Miami, dove i due ormai vivono in pianta stabile. Poi è arrivato il tanto atteso annuncio della gravidanza di Clarissa, che ha reso felicissimi i fan. Oggi, a distanza di alcuni mesi, la coppia ha svelato anche il nome della nascitura: ecco qual è.

Clarissa Marchese e Federico Gregucci, ecco il nome della figlia: fan in delirio per la scelta

Clarissa Marchese e Federico Gregucci avevano promesso ai fan che in occasione del ‘baby shower’ avrebbero rivelato pubblicamente il nome della piccola che nascerà nei prossimi mesi. Oggi l’ex tronista è incinta di circa 7 mesi e ha voluto celebrare la piccola con la classica festa pre-parto, anche se in questo caso i futuri genitori hanno deciso di festeggiare con qualche mese di anticipo, visto che la bambina nascerà a marzo. Nelle foto pubblicate su Instagram, i due sono davvero radiosi, e Clarissa è stupenda col pancione. Per il party, l’ex tronista ha optato per un abito dorato e scintillante, che mette ben in evidenza le sue meravigliose rotondità. In uno degli scatti, così come avevano precedentemente promesso, la coppia ha anche svelato il nome della bambina, che si chiamerà Arya.

La scelta dei due ex protagonisti di Uomini e Donne è tutt’altro che scontata. La bimba avrà un nome molto particolare, che spiega forse ciò che lei rappresenta per loro: “La nostra Arya”, scrive infatti Clarissa nella didascalia dello scatto. Inutile dire che il post dell’ex tronista ha avuto un successo incredibile su Instagram, ed è stato subito tempestato di like e commenti da parte dei followers, molti dei quali hanno voluto esprimere un parere sulla scelta del nome.

A quanto pare i fan hanno molto apprezzato la scelta della coppia per la loro piccola. E a voi piace il nome Arya?