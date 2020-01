In alcune delle sue recenti Instagram Stories, Serena Enardu ha raccontato di aver avuto un brutto risveglio: ecco cosa è successo durante la notte.

Continuano le avventure di Serena Enardu raccontate su Instagram. Come detto in diversi nostri articoli, l’ex tronista di Uomini e Donne è molto solita condividere dei fantastici racconti su Instagram. Così come sua sorella Elga, anche lei è attivissima su Instagram. E, infatti, non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Lo ha fatto anche in occasione di Capodanno. Quando, con una clamorosa confessione ha davvero sorpreso tutti i suoi sostenitori. E non solo. Già in diverse occasioni, Serena è stata protagonista di racconti che riguardano episodi capitatole durante le sue giornate quotidiane. Impossibile dimenticare di quando, a causa di un guasto alla caldaia, è stata costretta a lavarsi a ‘pezzi’. Ma non solo. L’ultima ‘disavventura’ risale a qualche ora fa. Quando, tramite un’Instagram Stories, la bella Enardu ha confessato di aver avuto un ‘brutto’ risveglio. Sapete perché? Diamoci uno sguardo insieme.

Serena Enardu, ‘brutto’ risveglio per quell’inconveniente spiacevole di questa notte

Un inizio d’anno un po’ particolare per Serena Enardu. Dopo i buoni propositi per il 2020 annunciati su Instagram, l’ex tronista di Uomini e Donne, tramite diverse IG Stories, ha raccontato di essere stata la protagonista di un ‘brutto’ risveglio. Mentre è in macchina insieme a sua sorella Elga, dopo averla accompagnata a fare il tagliando, la giovane sarda ha raccontato di uno spiacevole inconveniente capitatole questa notte. Ecco i dettagli:

Ovviamente, non è successo nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che, stando a quanto testimoniato dalla diretta interessata su Instagram, ieri sera Serena si è addormentata con lenti a contatto. È proprio per questa mattina si è svegliata con l’occhio completamente rosso. Ma non è finita qui. Perché, come raccontato sui social, dopo aver posato la lente nel suo contenitore, Serena si è resa conto si aver sbagliato ad inserirla nell’apposita confezione. Rischiando, così, di perderla.

Il percorso a Temptation Island Vip e l’attuale rapporto con Alessandro Graziani

Nei mesi scorsi, Serena Enardu è stata una delle protagoniste indiscusse di Temptation Island Vip. Giunta nel programma di Canale 5 insieme al suo fidanzato Pago, l’ex tronista di Uomini e Donne ha scoperto di non provare più quel sentimento forte. Decidendo, così, di lasciarlo dopo i 21 giorni canonici. All’interno del viaggio dei sentimenti, però, Serena ha legato particolarmente con il single Alessandro Graziani. Come saranno attualmente i loro rapporti? A svelare ogni cosa è il diretto interessato. In un’intervista per la nostra redazione di Sologossip, il bel tentatore ha svelato tutta la verità.