Wanda Nara bagnata al sole: costume minuscolo e fisico da capogiro

In quest’ultima foto su Instagram, Wanda Nara si immortala completamente bagnata al sole: il costume che indossa è minuscolo, il fisico è da capogiro.

Ha deciso di ricaricarsi alla grande, Wanda Nara in attesa della quarta edizione del Grande Fratello Vip. È proprio per questo motivo che, ormai da diversi giorni, la bellissima argentina è alle Maldive per una vacanza da sogno con tutta la sua famiglia. Lo testimoniano, come raccontato in diversi nostri articoli, gli scatti fenomenali che, in questi ultimi giorni, la co-conduttrice di Tiki Taka sta condividendo sul suo canale social. Da mercoledì 8 gennaio sarà impegnata con il reality di Canale 5. E, perciò, ha bisogno di tutto il relax possibile per iniziare alla grande questa sua nuova avventura televisiva. Le fotografie condivise, come dicevamo precedentemente, ne sono tantissime. L’ultima risale a qualche minuto fa. Quando Wanda si lascia immortalare completamente bagnata al sole, ma con indosso un costume…Vediamo tutti i dettagli.

Wanda Nara bagnata al sole: gli occhi cadono sul costume strettissimo

Una cosa è certa: Wanda Nara sa sempre come catturare l’attenzione dei suoi fan. E, dobbiamo ammetterlo, in questo ultimo periodo lo sta facendo più che bene. Come dicevamo precedentemente, in attesa di iniziare la sua nuova avventura al Grande Fratello Vip, l’opinionista del reality si sta concedendo dei giorni di assoluto relax. È partita alla volte delle Maldive, Wanda Nara. E, com’è giusto che sia, non perde mai occasione di poter condividere degli scatti mozzafiato con i suoi sostenitori. L’ultimo risale a pochissimi istanti fa. La fotografia in questione, così come tutti gli altri precedenti, è davvero sbalorditiva. E, com’è giusto che sia, ha catturato l’attenzione immediata da parte dei suoi sostenitori. Diamoci un’occhiata insieme:

Bagnata al sole e con un costume davvero strettissimo: così decide Wanda Nara di lasciarsi immortalare in quest’ultima foto su Instagram. Inutile a dirlo, lo scatto ha ricevuto un boom di ‘likes’. Pensate, in un batter baleno, l’argentina ha ricevuto più di 110 milia ‘mi piace’. Insomma, dei numeri davvero assurdi. Ma che, dato il fisico da urlo sfoggiato anche in quest’occasione, è un risultato più che scontato.

Da Milano a Parigi: com’è la casa di Wanda?

Dopo diversi anni di residenza a Milano, da pochissimi mesi, la famiglia Icardi si è trasferita a Parigi. È proprio nel club Paris Saint Germain che milita suo marito. Ma vi siete mai chiesti come sia la sua casa? Bene. A rivelarlo è la diretta interessata. In alcune Instagram Stories risalenti a qualche settimana fa, la bellissima argentina ha mostrato, per la prima volta in assoluto, alcuni dettagli della sua dimora parigina.