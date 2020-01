Wanda Nara in bikini, inquadratura dall’alto sul decolleté mozzafiato: scatta l’ironia social per quel ‘dettaglio’, piovono commenti per la conduttrice.

Wanda Nara è una delle donne più belle e accattivanti della tv. Conduttrice di Tiki-Taka accanto a Pierluigi Pardo, la showgirl argentina sarà anche opinionista del prossimo Grande Fratello Vip, accanto al grande Pupo. Il pubblico non vede l’ora di scoprire i look da favola di Wanda per le dirette del GF Vip, visto che la bella argentina infiamma ogni settimana lo studio di TIki-Taka con i suoi outfit mozzafiato, che mettono ben in evidenza le sue curve esplosive. Anche sui social Wanda è molto attiva, e pubblica tante foto e video in cui mostra il suo corpo da urlo e la sua forma perfetta, nonostante le 5 gravidanze. Poco fa ha fatto impazzire tutti con un selfie in bikini, in cui si vede in primo piano il suo super decolleté, ma un dettaglio ha fatto subito scattare l’ironia sui social: ecco cos’è successo.

Wanda Nara infiamma Instagram in bikini: decolleté da urlo, il ‘dettaglio’ fa scattare l’ironia social

Wanda Nara è sempre super sensuale sui social e in tv. La bella conduttrice argentina si mostra spesso con dei look ‘audaci’, e quando è in bikini fa davvero impazzire i fan. In questi giorni di Capodanno la famiglia Icardi al completo è stata alle Maldive, in un resort da sogno. Wanda ha mandato più volte i fan in delirio con i suoi scatti mozzafiato in costume, e anche se ora è tornata a casa, continua a infiammare Instagram con le foto ricordo della sua vacanza. Nell’ultimo post che ha pubblicato sul suo profilo, la showgirl è in spiaggia e si fa un selfie inquadrandosi dall’alto, e mettendo così in bella mostra il suo decolleté incontenibile.

La particolarità della foto è però la didascalia, nella quale Wanda scrive “Amo le mie unghie”. Nello scatto, infatti, l’argentina mostra la sua mano fresca di manicure, e a quanto pare lo scopo della foto era proprio quello di far vedere le sue unghie appena fatte. La cosa ha fatto subito scattare l’ironia social, visto che ad un primo sguardo è impossibile notare le unghie di Wanda, in mezzo a tanta bellezza e sensualità. Molti dei commenti alla foto dicono proprio questo, sottolineando che in uno scatto del genere, la mano è davvero l’ultima cosa che balza agli occhi.

Insomma, i fan di Wanda in questo scatto guardano ‘tutto tranne le unghie’. Del resto, come dargli torto?